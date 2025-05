Zwei Neue im Trainerteam von Ralf Rangnick

Es gibt Neuigkeiten vom ÖFB-Team.

Vor dem Start in die WM-Qualifikation daheim gegen Rumänien und auswärts in San Marino nimmt Teamchef Ralf Rangnick Veränderungen in seinem Staff vor.

Zusätzlicher Tormanntrainer

Neben Michael Gspurning ist diesmal ein zweiter Tormanntrainer mit von der Partie. Es handelt sich um Thomas Vollnhofer.

Der 40-Jährige Ex-Profi ist Tormanntrainer des SKN St. Pölten und arbeitet schon seit geraumer Zeit im ÖFB-Nachwuchs mit.

Neuer Spielanalyst

Zudem gibt es einen neuen Video-Analysten – der Deutsche Daniel Ackermann.

Der 43-Jährige war zuletzt Spielanalyst bei Borussia Dortmund und ist seit Jahresbeginn beim ÖFB, wo er zuletzt beim ersten U21-Lehrgang unter Neo-U21-Teamchef Peter Perchtold dabei war.

Man kennt sich aus Leipzig

"Ich kenne ihn aus acht Jahren Leipzig gut, muss ihm nicht im Vorherein erklären, wie unsere Spielweise aussieht, der kennt die in- und auswendig. Mir war wichtig, dass wir bei der WM-Quali von Anfang an Leute mit an Bord haben, die wissen, worum es geht", erklärt Rangnick.

Schon vor den beiden Playoff-Spielen in der UEFA Nations League gegen Serbien zum Jahresbeginn musste Rangnick personelle Veränderungen vornehmen. Sein bisheriger Assistent Perchtold wurde U21-Teamchef, weshalb der bisherige Spielanalyst Stefan Oesen zum Co-Trainer wurde.

„Wir haben, was das Auffangen der Aufgaben angeht, die bestmöglichen Lösungen gefunden“, ist Rangnick sicher.