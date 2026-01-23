Letsch überglücklich: "So wollten wir ins Jahr starten"

Es war die vielleicht beste Halbzeit des FC Salzburg seit vielen Monaten.

An Spieltag sieben der UEFA Europa League empfingen die "Bullen" niemand Geringeren als den FC Basel - und spielten den Schweizer Meister 45 Minuten lang so richtig her.

"Wir sind heute vorgeführt wurden", stöhnt FCB-Coach Ludovic Magning danach bei "Sky".

Der 3:1-Sieg (Spielbericht>>>) in der nur von 6.741 besuchten Zuschauern - davon rund 1.500 aus der Schweiz - sowie eiseskalten Red Bull Arena tat der Salzburger Seele doppelt gut.

"Haben ihnen kaum Luft zum Atmen gegeben"

Einerseits wurde eine fast zwölf Jahre alte Rechnung mit den Baslern aus dem dramatischen Europa-League-Achtelfinale 2014 beglichen, andererseits wurde über weite Strecken endlich mal wieder der vielzitierte Red-Bull-Powerfußball geboten.

"In der ersten Halbzeit haben wir Basel kaum Luft zum Atmen gegeben. Wenn sie den Ball hatten, haben wir ihn sofort mit super Gegenpressing zurückerobert, haben uns Torchancen erarbeitet und auch Tore geschossen. Das war top", strahlt Coach Thomas Letsch danach.

Der Deutsche wurde im schwierigen Herbst nicht müde darin zu betonen, dass seiner Mannschaft aufgrund der Teilnahme an der FIFA-Klub-WM eine richtige Sommervorbereitung fehlte und man deren Leistungsvermögen bitte doch erst nach dem Wintertrainingslager bewerten soll.

Die Früchte des Wintertrainingslagers

Bereits im ersten Testspiel des Jahres, gegen den FC Bayern (0:5), zeigten die "Bullen" in einer guten ersten Halbzeit verbesserte Ansätze. Auch die beiden Partien im Trainingslager in Belek gegen Rakow Czestochowa (1:1) und Roter Stern Belgrad (2:0) ließen erahnen, dass Letschs Versprechungen nicht nur leere Worthülsen sind.

"Wir haben mit den Coaches viel im Trainingslager daran gearbeitet, einfach sehr giftig in den Pressingsituationen zu sein. Das ist uns heute sehr gut geglückt", verrät Matchwinner Kerim Alajbegovic. Gleichzeitig sei man "als Team noch mehr zusammengewachsen, so dass wir die Spielidee noch klarer durchziehen. Es freut uns einfach, das auf dem Platz zeigen zu können."

Tatsächlich kreierten die "Bullen" gegen Basel auffällig viele gelungene Pressingsituationen, die in ihrer Galligkeit an frühere Glanzzeiten erinnerten. Noch viel wichtiger war allerdings, wie effizient sie großteils mit diesen hohen Balleroberungen umgingen.

Basel spielte brav mit