Letsch überglücklich: "So wollten wir ins Jahr starten"

Ein wenig seien die Gäste aus der Schweiz aber auch ins offene Messer gelaufen, gibt Letsch zwischen den Zeilen zu: "Basel hat versucht, Fußball zu spielen, dementsprechend haben wir Möglichkeiten für hohe Ballgewinne gehabt. Es gehören schon immer zwei Mannschaften dazu, aber natürlich wollen wir möglichst oft hochstehen."
Zur Halbzeit habe sich "Basel auch Gedanken gemacht, wie sie ihre Struktur verändern müssen, um es besser zu machen", so Letsch, deshalb tat sich seine Mannschaft in Durchgang zwei etwas schwerer.
"Ich finde, wir haben nach dem 3:0 etwas Fahrt rausgenommen. Das können wir nicht machen, da müssen wir auf das 4:0 oder 5:0 gehen", bemängelt Alajbegovic. Gleichzeitig hält der Youngster fest: "Am Ende des Tages haben wir es souverän runtergespielt."
Jüngste Salzburger Europa-League-Elf aller Zeiten
Auch Letsch spricht von einem "unterm Strich sehr guten Auftritt dieser jungen Truppe (mit einem Altersdurchschnitt von 22,1 Jahren die elftjüngste Startelf der Europa-League-Geschichte, Anm.). So wollten wir ins Jahr 2026 starten."
Dass durch diesen Sieg weiterhin die theoretische Chance auf ein Weiterkommen in der Europa League lebt, sei für ihn weniger wichtig als die Art und Weise, wie der Dreipunkter eingefahren wurde.
"Im Vorfeld haben wir gesagt, wir wissen nicht zu 100 Prozent, wo wir stehen. Man kann noch so viel im Training machen, wenn man ein solches Erfolgserlebnis hat, muss einen das pushen und bestätigen. Das ist das für mich Entscheidende und nicht irgendeine Mathematik - auch, wenn ich mich darin gut auskenne", schmunzelt der ehemalige Mathematik-Lehrer.
Kommt jetzt die Erntezeit?
Umso wichtiger sei es gewesen, gleich gut ins neue Jahr reinzustarten, "weil jetzt die Phase der Saison kommt, in der du ernten musst", so Letsch.
Um diese Erntezeit so ergiebig wie möglich zu gestalten, muss der Salzburg-Coach deutlich mehr Konstanz in seine Mannschaft zu bringen, als es noch im vergangenen Herbst der Fall war; da folgten auf gute Leistungen oftmals wochenlange Miseren.
Wie das gelingen soll? "Wir versuchen zu arbeiten, versuchen, die Konkurrenzsituation hochzuhalten und entsprechende Leistungen abzurufen. Ob uns das immer gelingt, weiß ich nicht. Aber ihr könnt euch sicher sein, wir arbeiten hart daran."