"Wir müssen gut starten, das ist klar. Wir wollen das Heimspiel gegen Rumänien mit einer überzeugenden Leistung gewinnen, und dann in San Marino auch gewinnen", stellt Ralf Rangnick klar.

Der Deutsche startet mit dem ÖFB-Team Anfang Juni in die WM-Qualifikation. Und sieht seine Truppe auch gleich unter Zugzwang.

Zunächst geht es ins Trainingslager nach Seefeld, wo viel Zeit ist. "Es ist außergewöhnlich, dass wir eine komplette Trainingswoche haben", so der Teamchef.

27 Mann und einige Fragezeichen

Mit dabei sind diesmal 27 Mann. Rangnick nutzt die Zeit auch, um den ein einen oder anderen Spieler kennenzulernen, der bisher noch nicht dabei war. Gleichzeitig stehen hinter einigen Kickern noch Fragezeichen.

Der Fitnesszustand von Stefan Posch, Gernot Trauner (im ersten Spiel gesperrt), Maximilian Wöber und Xaver Schlager ist noch nicht ganz klar, Rangnick will im Zweifelsfall kein Risiko eingehen.

Neue Goalies

Im Tor fehlt Alexander Schlager, der wegen einer Handgelenksverletzung vier bis sechs Wochen außer Gefecht ist. Dafür sind neben Patrick Pentz diesmal Tobias Lawal sowie Nikolas Polster und Portsmouth-Legionär Nicolas Schmid dabei. Rapids Niklas Hedl steht auf Abruf.

"Wir haben vier Goalies dabei, um im Training flexibel zu sein, aber auch, um den einen oder anderen erstmals aus der Nähe anzuschauen und um einander kennenzulernen", so Rangnick.

Während bei den beiden Spielen gegen Serbien zum Jahresauftakt auf der Außenverteidiger-Position noch ein Engpass geherrscht hatte, ist mit Nikolas Veratschnig ein potenzieller Debütant im Kader zu finden. "Er hat es sich verdient, hat in Mainz deutlich mehr Einsatzzeit bekommen."

Lob für den WAC und Ballo

Auch Thierno Ballo hat noch kein Länderspiel zu Buche stehen, aber schon einige Trainings unter Rangnick.

Der Coach lobt: "Der ganze WAC hat eine richtig gute Saison gespielt, die hatten bis zur letzten Sekunde der Saison die Chance, Meister zu werden. Da kann man nur den Hut ziehen."

"Ballo hatte seinen Anteil, hat Tore geschossen und vorbereitet. So ein Spielerprofil haben wir sonst nicht so oft. Das ist einer, der auch gerne übers Dribbling kommt. Er hat es sich verdient, wieder dabei zu sein", so Rangnick weiter.

Honsaks Torriecher

Und dann wäre da noch Mathias Honsak vom 1. FC Heidenheim.

"Er war schon einmal eingeladen, musste damals aber verletzungsbedingt absagen. Er hat in Heidenheim eine ansteigende Form", sagt der Teamchef.

Seine Überlegung: "Wir haben uns gefragt, welches Spielerprofil uns hinter Arnautovic und Gregoritsch weiterhelfen könnte. Honsak ist ein Linksfuß, ist überdurchschnittlich schnell, hat ein gutes Kopfballspiel und ist in der Lage, Tore zu schießen. Wir haben zuletzt genügend Torchancen herausgespielt, aber nicht genügend Tore gemacht."

Floruczs guter Eindruck

Als Torschütze kommt freilich auch Raul Florucz in Frage – er war gegen die Serben erstmals dabei, feierte zuletzt mit Olimpija Ljubljana den Meistertitel.

"Er hat eine gute Saison gespielt, hat viele Tore geschossen. Er hat Zug zum Tor und im letzten Lehrgang einen guten Eindruck hinterlassen", so der Teamchef.

Doch auch hinter Florucz steht ein kleines Fragezeichen: "Er hat sich am 10. Mai eine Muskelverletzung an der Oberschenkel-Rückseite zugezogen, wir haben keine 100-prozentige Gewissheit."

Der ÖFB-Kader im Überblick:

Spieler Verein TOR: Tobias Lawal LASK Patrick Pentz Bröndby (DEN) Nikolas Polster WAC Nicolas Schmid Portsmouth (ENG) ABWEHR: Kevin Danso Tottenham Hotspur (ENG) Marco Friedl Werder Bremen (GER) Philipp Lienhart SC Freiburg (GER) Phillipp Mwene FSV Mainz 05 (GER) Stefan Posch Atalanta Bergamo (ITA) Leopold Querfeld Union Berlin (GER) Gernot Trauner Feyenoord Rotterdam (NED) Nikolas Veratschnig Mainz 05 (GER) Maximilian Wöber Leeds United (ENG) MITTELFELD: Thierno Ballo WAC Christoph Baumgartner RB Leipzig (GER) Florian Grillitsch Real Valladolid (ESP) Marco Grüll Werder Bremen (GER) Konrad Laimer FC Bayern (GER) Marcel Sabitzer Borussia Dortmund (GER) Xaver Schlager RB Leipzig (GER) Romano Schmid Werder Bremen (GER) Nicolas Seiwald RB Leipzig (GER) Patrick Wimmer VfL Wolfsburg (GER) ANGRIFF: Michael Gregoritsch SC Freiburg (GER) Marko Arnautovic Inter Mailand (ITA) Raul Florucz Olimpija Ljubljana (SLO) Mathias Honsak 1.FC Heidenheim (GER)

Auf Abruf:

Niklas Hedl (Rapid/1), Nicolas Kristof (Elversberg/0) - Emanuel Aiwu (Sturm Graz/0), Jonas Auer (Rapid/0), Samson Baidoo (Red Bull Salzburg/1/0), Flavius Daniliuc (Hellas Verona/3/0), Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach/39/2), David Nemeth (St. Pauli/0), Alexander Prass (Hoffenheim/13/0), Maximilian Ullmann (WAC/1/0), Muhammed Cham (Trabzonspor/5/0), Florian Kainz (1. FC Köln/28/1), Dejan Ljubicic (1. FC Köln/9/1), Matthias Seidl (Rapid/8/1), Kevin Stöger (Borussia Mönchengladbach/5/0), Junior Adamu (Freiburg/9/0), Maximilian Entrup (LASK/3/1)

VIDEO: Die besten Sager von Marko Arnautovic

Die 25 Spieler mit den meisten Länderspielen für Österreich