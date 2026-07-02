WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Spanien gegen Österreich

Am Donnerstag wartet bei der FIFA WM 2026 das große Highlight auf Österreich.

Nach dem dramatischen 3:3 im letzten Gruppenspiel gegen Algerien trifft die Elf von Teamchef Ralf Rangnick in Los Angeles auf den amtierenden Europameister Spanien (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>> und in der LIVE-Watchparty >>>).

Diese Sender zeigen Spanien - Österreich LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland überträgt die ARD, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

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