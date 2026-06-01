Happel bekommt Upgrade: "Die Häusl-Situation ist unerträglich"

Der Hype um das österreichische Nationalteam ist kurz vor Beginn der WM so groß wie lange nicht. Ein guter Zeitpunkt, um das Thema Nationalstadion wieder anzustoßen, möchte man meinen.

Wiens Sport-Stadtrat Peter Hacker tritt in Hinblick auf eine neue Arena aber auf die Euphorie-Bremse.

"Wir werden das bestehende Stadion weiterentwickeln. Ein neues Bernabeu-Stadion wird es in Wien nicht geben", stellt Hacker im 90minuten-Interview klar.

Im Ernst-Happel-Stadion in Wien würde aktuell nur die Nationalmannschaft spielen, merkt der SPÖ-Politiker an. "Damit sind fünf Tage im Jahr ausgelastet, wir müssen aber auch in den restlichen 360 Tagen im Jahr Geld für diese Infrastruktur verdienen. Ich verstehe die Emotion. Es ist aber einfach nicht realisierbar, weil wir keine Klubmannschaft haben, die regelmäßig dort spielt."

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Österreich scheint von einem neuen Stadion aktuell also weiter entfernt zu sein als vom WM-Titel.