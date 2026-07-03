Die 5 großen ÖFB-Fragen nach dem WM-Aus

Mit aggressivem Pressing den Gegner überrumpeln, Umschaltmomente eiskalt exekutieren – mit diesem Rezept hat das ÖFB-Team bis inklusive der EURO 2024 für Furore gesorgt, auch namhafte Gegner vor unlösbare Aufgaben gestellt. Doch davon war zuletzt nur noch wenig zu sehen.

"Wir haben in der Gruppenphase nicht unser Top-Spiel auf den Platz gebracht, was uns richtig stark macht", sagt Nicolas Seiwald. Irgendwo hat der Mut gefehlt, irgendwie hat dieser Pressing-Schwarm, der im Kollektiv eben nur funktioniert, wenn alle funktionieren, nie so richtig gegriffen.

Es ist ein extrem intensives, kraftraubendes Spiel, das den ÖFB stark macht, stark machen würde. Jene Spieler, die es seit Jahren praktizieren, werden älter, müssen dem hohen Tempo schneller mal Tribut zollen. Und es kommen gefühlt immer weniger nach, die diese Red-Bull-DNA wirklich in sich tragen.

Dem Trainerteam ist nicht vorzuwerfen, nicht schon lange an der Ballbesitzphase, an anderen Lösungen in der Offensive zu arbeiten. Doch gewissermaßen fehlt die Qualität, fehlen Unterschiedsspieler, die Eins-gegen-Eins-Situationen regelmäßig lösen können, fehlen echte Goalgetter.

Und genau deshalb war der Pressing-Ansatz auch grundsätzlich genau der richtige, um ein fußballerisch begabtes, aber in Summe sicher nicht hochbegabtes Team auf dieses Niveau zu bringen. Doch Zeiten ändern sich. Ein Dilemma.