"Holzfällen" soll für Xaver nicht reichen

274 Seiten hat der Roman "Holzfällen" von Thomas Bernhard. Es gibt dickere Wälzer.

Der Klassiker der jüngeren österreichischen Literatur ist das einzige Buch, das Xaver Schlager mit in die USA genommen hat.

"Ich hoffe, ich komme nicht durch"

"Ich hoffe, ich komme nicht durch, weil das heißen würde, wir sind lange hier und ich habe es ausgelesen", grinst der 28-Jährige.

"Eine Erregung", nannte Bernhard die Gattung dieses Werks. Das trifft gewissermaßen auch auf den Gemütszustand Schlagers, des ganzen ÖFB-Teams, praktisch des ganzen Landes zu.

Der Wow-Moment

Die erste WM-Teilnahme seit mehr als einem Vierteljahrhundert steht vor der Tür.

Schlager sagt: "Man arbeitet das ganze Leben darauf hin, dass man da dabei sein darf. Jetzt ist das gegeben. Natürlich spürt man Druck, aber das ist mehr Vorfreude."