Am Montag platzte der WM-Traum von Christoph Baumgartner auf tragische Weise. Der Leipzig-Legionär hat sich beim Aufwärmen im Vorfeld der WM-Generalprobe gegen Tunesien eine Verletzung der Muskulatur im rechten Oberschenkel zugezogen (zum Nachlesen >>>).

Auf Instagram haben sich nun einige Teamkollege zu Wort gemeldet und aufmunternde Worte an den 26-jährigen Offensivspieler gerichtet. "Bleib stark Brudi und God bless you!", schrieb ÖFB-Kapitän David Alaba. Auch der 33-Jährige war nach der Partie leicht angeschlagen, nach einer MRT-Untersuchung gab es dann aber Entwarnung.

Arnautovic leidet mit: "Schwer, dich so zu sehen"

Auch für Marko Arnautovic ist der Ausfall von Christoph Baumgartner ein herber Dämpfer: "Schwer, dich so zu sehen. Aber ich kenne deinen Kampfgeist. Erhol dich gut, arbeite dich Schritt für Schritt zurück und dann greifst du wieder an. Wir stehen hinter dir!"

"Deutlich unfairer kann es nicht sein... Mehr als nur ein Mitspieler und Freund bist du, das ist längst kein Geheimnis mehr", meinte indes Michael Gregoritsch, der zusätzlich noch mit drei Herzen und einem "Get well soon"-Sticker auf die Diagnose reagierte.

Über die Entscheidung, wer den Platz von Christoph Baumgartner im WM-Kader einnimmt, wird der Verband "zu gegebener Zeit gesondert informieren".