Baumgartner erfolgreich operiert - vorerst keine Nachnominierung

Die Nachricht von der Verletzung von Christoph Baumgartner erschütterte die österreichische Fußball-Welt am Dienstag!

Jetzt gab der ÖFB bekannt, dass der Offensivspieler sich am rechten Oberschenkel operieren musste. Der Eingriff am Mittwoch wurde erfolgreich durchgeführt, heißt es.

Baumgartner zog sich beim Aufwärmen vor dem Länderspiel gegen Tunesien eine Muskelverletzung zu und verpasst damit die anstehende Weltmeisterschaft.

ÖFB-Teamkollegen mit aufmunternden Worten für Baumgartner >>>

Vorerst keine Nachnominierung

Der Leipzig-Legionär fällt damit längerfristig aus. Hinsichtlich einer möglichen Nachnominierung behält sich Teamchef Ralf Rangnick vor, derzeit keinen Spieler zusätzlich in den WM-Kader zu berufen.

Aufgrund der Größe des Kaders ist der Trainingsbetrieb weiterhin bestens gewährleistet. Eine Nachnominierung ist gemäß den Regularien bis einen Tag vor dem ersten Gruppenspiel gegen Jordanien möglich.