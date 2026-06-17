Technische Panne: ORF entschuldigt sich nach Live-Stream-Ausfall

Ausgerechnet während des WM-Auftakts kam es bei „ORF ON“ zu Problemen.

Zahlreiche Anhänger der österreichischen Nationalmannschaft konnten in der zweiten Halbzeit das erste WM-Spiel der Rangnick-Elf über die Plattform nicht mehr verfolgen.

Dabei kam es bei der APA mit Beginn der zweiten Hälfte zu einem Ausfall der Infrastruktur. Die enorme Anzahl an Anfragen erschwerte eine ad-hoc-Behebung.

Zuseher, die den Stream bereits gestartet hatten, waren von den Problemen nicht betroffen.

Nun meldet sich der ORF mit einem Statement auf "Instagram":