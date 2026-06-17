Österreich Österreich AUT
Jordanien Jordanien JOR
Heute 06:00 Uhr
1 1.39
X 5.00
2 7.50
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Hier siehst du Österreich gegen Jordanien LIVE im TV

WM 2026 live: Wo läuft Österreich gegen Jordanien am Mittwoch um 6.00? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

Hier siehst du Österreich gegen Jordanien LIVE im TV Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Das lange Warten hat ein Ende, nach 28 Jahren kehrt Österreich auf die WM-Bühne zurück. Im Auftaktspiel der Gruppe J trifft das ÖFB-Team auf Jordanien - ab 6:00 Uhr im LIVE-Ticker und in der LIVE-Watchparty.

Gegen das Team aus Vorderasien gelten David Alaba & Co. als klarer Favorit, mit einem Sieg könnte Österreich bereits einen großen Schritt Richtung Sechzehntelfinale machen.

Wo wird Österreich gegen Jordanien übertragen?

Übertragen wird Österreichs erstes WM-Gruppenspiel gegen Jordanien live auf ORF 1. Die Sendung beginnt um 5 Uhr (MESZ).

Durch die Übertragung führt Moderator Bernhard Stöhr, als Experten sind Herbert Prohaska und Andreas Ivanschitz im Einsatz.

Oliver Polzer kommentiert die Partie, unterstützt von Co-Kommentator Andreas Herzog. Rainer Pariasek berichtet direkt aus dem Stadion, Thomas Steiner analysiert strittige Schiedsrichterentscheidungen. Zudem bietet der ORF einen Livestream über ORF ON an.

In Österreich sind alle Spiele der WM im Free-TV zu sehen. Der ORF und ServusTV übertragen jeweils 52 Partien. Die Spiele sind auch im Stream auf ORF ON sowie ServusTV On zu sehen.

Die LIVE-Watchparty zu Österreich-Jordanien:

Mehr zum Thema

WM-Watchparty JETZT LIVE: Österreich gegen Jordanien

WM-Watchparty JETZT LIVE: Österreich gegen Jordanien

FIFA WM
1
Unsere ÖFB-Elf gegen Jordanien

Unsere ÖFB-Elf gegen Jordanien

FIFA WM
6
Teamchef-Challenge: So würdet ihr gegen Jordanien aufstellen

Teamchef-Challenge: So würdet ihr gegen Jordanien aufstellen

ÖFB-Team
8
Mousa Al-Tamari: "Jordaniens Messi" als großer Hoffnungsträger

Mousa Al-Tamari: "Jordaniens Messi" als großer Hoffnungsträger

FIFA WM
6
Deine ÖFB-Startelf gegen Jordanien - Stimme ab!

Deine ÖFB-Startelf gegen Jordanien - Stimme ab!

ÖFB-Team
63
Wen stellt Rangnick gegen Jordanien auf?

Wen stellt Rangnick gegen Jordanien auf?

ÖFB-Team
51
Janko, Herzog & Prantl: ER soll gegen Jordanien in die Startelf

Janko, Herzog & Prantl: ER soll gegen Jordanien in die Startelf

ÖFB-Team
6

Kommentare

ÖFB-Team Fußball FIFA WM 2026 ORF Fußball-WM Jordanien