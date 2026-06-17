Das lange Warten hat ein Ende, nach 28 Jahren kehrt Österreich auf die WM-Bühne zurück. Im Auftaktspiel der Gruppe J trifft das ÖFB-Team auf Jordanien - ab 6:00 Uhr im LIVE-Ticker und in der LIVE-Watchparty.

Gegen das Team aus Vorderasien gelten David Alaba & Co. als klarer Favorit, mit einem Sieg könnte Österreich bereits einen großen Schritt Richtung Sechzehntelfinale machen.

Wo wird Österreich gegen Jordanien übertragen?

Übertragen wird Österreichs erstes WM-Gruppenspiel gegen Jordanien live auf ORF 1. Die Sendung beginnt um 5 Uhr (MESZ).

Durch die Übertragung führt Moderator Bernhard Stöhr, als Experten sind Herbert Prohaska und Andreas Ivanschitz im Einsatz.

Oliver Polzer kommentiert die Partie, unterstützt von Co-Kommentator Andreas Herzog. Rainer Pariasek berichtet direkt aus dem Stadion, Thomas Steiner analysiert strittige Schiedsrichterentscheidungen. Zudem bietet der ORF einen Livestream über ORF ON an.

In Österreich sind alle Spiele der WM im Free-TV zu sehen. Der ORF und ServusTV übertragen jeweils 52 Partien. Die Spiele sind auch im Stream auf ORF ON sowie ServusTV On zu sehen.

Die LIVE-Watchparty zu Österreich-Jordanien: