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So erklärt Rangnick seinen WM-Kader

Der ÖFB-Teamchef begründet seine Entscheidungen in der Innenverteidigung. Von einem Goalie schwärmt er besonders.

So erklärt Rangnick seinen WM-Kader Foto: © GEPA
Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
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Sind es nun die Besten, oder die Richtigen? Seit der Kaderbekanntgabe von Josef Hickersberger für die Heim-EM 2008 muss sich praktisch jeder Teamchef vor einem Turnier diese Frage stellen.

"Hoffentlich beides", grinst Ralf Rangnick bei der Bekanntgabe seines 26-Mann-Kaders für die WM 2026. Nachsatz: "Klar haben wir versucht, die Besten einzuladen; die Besten für die Art und Weise, wie wir spielen wollen."

Der gesamte WM-Kader des ÖFB-Nationalteams >>>

Abwehrzentrale bereitete dem Teamchef Kopfzerbrechen

Die ganz großen Überraschungen sind ausgeblieben. Vor allem der Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung habe dem Trainerteam Kopfzerbrechen bereitet.

Das Nachsehen hatten Maximilian Wöber und Gernot Trauner. Ersterer hat sich erst unlängst erneut eine Muskelverletzung zugezogen, Zweiterer war fast die gesamte Saison über verletzt, wurde erst vor kurzem wieder fit.

"Macht es Sinn, Wöber dazuzunehmen und darauf zu hoffen, dass er rechtzeitig gesund wird? Macht es bei Trauner Sinn? Er hat die letzten eineinhalb Jahre länger gefehlt, als er gespielt hat", führt Rangnick aus.

Zwei große Nutznießer

Das klare Ziel sei, "länger dabei zu sein, als bei der EURO". "Wir wollten nicht das Risiko eingehen, einen oder zwei Spieler dabeizuhaben, bei denen wir nicht wissen, ob sie über die Strecke eines Turniers matchfit sind", sagt der Teamchef.

Die Nutznießer dieser Fragezeichen sind David Affengruber und Michael Svoboda. "Wir hätten zwei Gesunden sagen müssen, wir setzen darauf, dass Gernot und Maxi fit werden, da hätten wir den Leistungsgedanken ein bisschen außen vor gelassen", so der Coach.

Wiegele setzt sich gegen Lawal durch

Wiegele setzt sich gegen Lawal durch
Florian Wiegele feierte im März gegen Ghana sein ÖFB-Teamdebüt.
Foto: ©GEPA

Den Kampf um die Nummer drei hat Florian Wiegele für sich entschieden, er ist neben Alexander Schlager und Patrick Pentz mit von der Partie.

Rangnick schwärmt vom Pilsen-Legionär: "Er hat ein völlig anderes Profil als die anderen Goalies – mit seiner Körpergröße und seiner hervorragenden Technik am Ball. Die Feldspieler konnten bei der Hösche kaum glauben, dass er ein Tormann ist."

Für eine Nummer eins habe er sich noch nicht entschieden.

"Wir haben noch fast vier Wochen. Lassen wir die Konkurrenz das Geschäft beleben", lächelt Rangnick.

Bereit für die WM

Letztendlich hätten er und sein Team jede Position doppelt besetzt. Abgesehen von den Tormännern, den Innenverteidigern, den Zehnern und den Mittelstürmern – da stünden noch mehr Optionen zur Verfügung.

Rangnick ist bereit für die WM: "Unbändige Vorfreude! Es gibt keinen Tag, an dem wir nicht darüber sprechen oder nachdenken."

Der ÖFB-Kader im Überblick:

Spieler

Verein

TOR:

Patrick Pentz

Bröndby IF (DEN)

Alexander Schlager

Red Bull Salzburg

Florian Wiegele

Viktoria Pilsen (CZE)

ABWEHR:

David Affengruber

FC Elche (ESP)

David Alaba

Real Madrid (ESP)

Kevin Danso

Tottenham Hotspur (ENG)

Marco Friedl

Werder Bremen (GER)

Philipp Lienhart

SC Freiburg (GER)

Phillipp Mwene

FSV Mainz 05 (GER)

Stefan Posch

FSV Mainz 05 (GER)

Alexander Prass

TSG Hoffenheim (GER)

Michael Svoboda

FC Venezia (ITA)

MITTELFELD:

Christoph Baumgartner

RB Leipzig (GER)

Carney Chukwuemeka

Borussia Dortmund (GER)

Florian Grillitsch

SC Braga (POR)

Konrad Laimer

FC Bayern (GER)

Marcel Sabitzer

Borussia Dortmund (GER)

Romano Schmid

Werder Bremen (GER)

Alessandro Schöpf

Wolfsberger AC

Xaver Schlager

RB Leipzig (GER)

Nicolas Seiwald

RB Leipzig (GER)

Paul Wanner

PSV Eindhoven (NED)

Patrick Wimmer

VfL Wolfsburg (GER)

ANGRIFF:

Marko Arnautovic

Roter Stern Belgrad (SRB)

Michael Gregoritsch

FC Augsburg (GER)

Sasa Kalajdzic

LASK

Auf Abruf:

Tobias LAWAL (KRC Genk/BEL; 1), Nikolas POLSTER (RZ Pellets WAC; 0); Christoph KLARER (Birmingham City FC/ENG; 0), Leopold QUERFELD (1. FC Union Berlin/GER; 5/0), Gernot TRAUNER (Feyenoord Rotterdam/NED; 16/2), Nikolas VERATSCHNIG (1. FSV Mainz 05/GER; 0), Maximilian WÖBER (SV Werder Bremen/GER; 31/0); Thierno BALLO (Millwall FC/ENG; 1/0), Marco GRÜLL (SV Werder Bremen/GER; 8/0), Sascha HORVATH (LASK; 0), Dejan LJUBICIC (FC Schalke 04/GER; 9/1), Matthias SEIDL (SK Rapid; 8/1), Kevin STÖGER (Borussia Mönchengladbach/GER; 5/0); Raul FLORUCZ (Royale Union St. Gilloise/BEL; 3/0), Andreas WEIMANN (SK Rapid; 26/2), Nikolaus WURMBRAND (SK Rapid; 4/1)

Erst ÖFB-Campus, dann Testspiel

Am 27. Mai werden sich die einberufenen ÖFB-Kicker im ÖFB-Campus in Wien-Aspern zusammenfinden. Am 1. Juni (20:45 Uhr) steigt gegen Tunesien im Wiener Ernst-Happel-Stadion das vorletzte WM-Testspiel.

Am 4. Juni reist das ÖFB-Team dann weiter nach Los Angeles.

ÖFB startet am 17. Juni in die WM

Los geht es mit der Weltmeisterschaft am 11. Juni. Österreichs erstes Gruppenspiel gegen Jordanien findet am 17. Juni (6 Uhr/MEZ) statt.

Es folgen zwei weitere Gruppenspiele gegen Argentinien (22. Juni, 19 Uhr/MEZ) und Algerien (28. Juni, 4 Uhr/MEZ).

Spielplan der Fußball-WM 2026 >>>

Gruppen der Fußball-WM 2026 >>>

Die 25 Spieler mit den meisten Länderspielen für Österreich

24. Peter Schöttel - 63 Länderspiele (0 Tore)
24. Toni Pfeffer - 63 Länderspiele (1 Tor)

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