So erklärt Rangnick seinen WM-Kader

Sind es nun die Besten, oder die Richtigen? Seit der Kaderbekanntgabe von Josef Hickersberger für die Heim-EM 2008 muss sich praktisch jeder Teamchef vor einem Turnier diese Frage stellen.

"Hoffentlich beides", grinst Ralf Rangnick bei der Bekanntgabe seines 26-Mann-Kaders für die WM 2026. Nachsatz: "Klar haben wir versucht, die Besten einzuladen; die Besten für die Art und Weise, wie wir spielen wollen."

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Abwehrzentrale bereitete dem Teamchef Kopfzerbrechen

Die ganz großen Überraschungen sind ausgeblieben. Vor allem der Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung habe dem Trainerteam Kopfzerbrechen bereitet.

Das Nachsehen hatten Maximilian Wöber und Gernot Trauner. Ersterer hat sich erst unlängst erneut eine Muskelverletzung zugezogen, Zweiterer war fast die gesamte Saison über verletzt, wurde erst vor kurzem wieder fit.

"Macht es Sinn, Wöber dazuzunehmen und darauf zu hoffen, dass er rechtzeitig gesund wird? Macht es bei Trauner Sinn? Er hat die letzten eineinhalb Jahre länger gefehlt, als er gespielt hat", führt Rangnick aus.

Zwei große Nutznießer

Das klare Ziel sei, "länger dabei zu sein, als bei der EURO". "Wir wollten nicht das Risiko eingehen, einen oder zwei Spieler dabeizuhaben, bei denen wir nicht wissen, ob sie über die Strecke eines Turniers matchfit sind", sagt der Teamchef.

Die Nutznießer dieser Fragezeichen sind David Affengruber und Michael Svoboda. "Wir hätten zwei Gesunden sagen müssen, wir setzen darauf, dass Gernot und Maxi fit werden, da hätten wir den Leistungsgedanken ein bisschen außen vor gelassen", so der Coach.