So erklärt Rangnick seinen WM-Kader

Wiegele setzt sich gegen Lawal durch
Den Kampf um die Nummer drei hat Florian Wiegele für sich entschieden, er ist neben Alexander Schlager und Patrick Pentz mit von der Partie.
Rangnick schwärmt vom Pilsen-Legionär: "Er hat ein völlig anderes Profil als die anderen Goalies – mit seiner Körpergröße und seiner hervorragenden Technik am Ball. Die Feldspieler konnten bei der Hösche kaum glauben, dass er ein Tormann ist."
Für eine Nummer eins habe er sich noch nicht entschieden.
"Wir haben noch fast vier Wochen. Lassen wir die Konkurrenz das Geschäft beleben", lächelt Rangnick.
Bereit für die WM
Letztendlich hätten er und sein Team jede Position doppelt besetzt. Abgesehen von den Tormännern, den Innenverteidigern, den Zehnern und den Mittelstürmern – da stünden noch mehr Optionen zur Verfügung.
Rangnick ist bereit für die WM: "Unbändige Vorfreude! Es gibt keinen Tag, an dem wir nicht darüber sprechen oder nachdenken."
Der ÖFB-Kader im Überblick:
Spieler
Verein
TOR:
Patrick Pentz
Bröndby IF (DEN)
Alexander Schlager
Red Bull Salzburg
Florian Wiegele
Viktoria Pilsen (CZE)
ABWEHR:
David Affengruber
FC Elche (ESP)
David Alaba
Real Madrid (ESP)
Kevin Danso
Tottenham Hotspur (ENG)
Marco Friedl
Werder Bremen (GER)
Philipp Lienhart
SC Freiburg (GER)
Phillipp Mwene
FSV Mainz 05 (GER)
Stefan Posch
FSV Mainz 05 (GER)
Alexander Prass
TSG Hoffenheim (GER)
Michael Svoboda
FC Venezia (ITA)
MITTELFELD:
Christoph Baumgartner
RB Leipzig (GER)
Carney Chukwuemeka
Borussia Dortmund (GER)
Florian Grillitsch
SC Braga (POR)
Konrad Laimer
FC Bayern (GER)
Marcel Sabitzer
Borussia Dortmund (GER)
Romano Schmid
Werder Bremen (GER)
Alessandro Schöpf
Wolfsberger AC
Xaver Schlager
RB Leipzig (GER)
Nicolas Seiwald
RB Leipzig (GER)
Paul Wanner
PSV Eindhoven (NED)
Patrick Wimmer
VfL Wolfsburg (GER)
ANGRIFF:
Marko Arnautovic
Roter Stern Belgrad (SRB)
Michael Gregoritsch
FC Augsburg (GER)
Sasa Kalajdzic
LASK
Auf Abruf:
Tobias LAWAL (KRC Genk/BEL; 1), Nikolas POLSTER (RZ Pellets WAC; 0); Christoph KLARER (Birmingham City FC/ENG; 0), Leopold QUERFELD (1. FC Union Berlin/GER; 5/0), Gernot TRAUNER (Feyenoord Rotterdam/NED; 16/2), Nikolas VERATSCHNIG (1. FSV Mainz 05/GER; 0), Maximilian WÖBER (SV Werder Bremen/GER; 31/0); Thierno BALLO (Millwall FC/ENG; 1/0), Marco GRÜLL (SV Werder Bremen/GER; 8/0), Sascha HORVATH (LASK; 0), Dejan LJUBICIC (FC Schalke 04/GER; 9/1), Matthias SEIDL (SK Rapid; 8/1), Kevin STÖGER (Borussia Mönchengladbach/GER; 5/0); Raul FLORUCZ (Royale Union St. Gilloise/BEL; 3/0), Andreas WEIMANN (SK Rapid; 26/2), Nikolaus WURMBRAND (SK Rapid; 4/1)
Erst ÖFB-Campus, dann Testspiel
Am 27. Mai werden sich die einberufenen ÖFB-Kicker im ÖFB-Campus in Wien-Aspern zusammenfinden. Am 1. Juni (20:45 Uhr) steigt gegen Tunesien im Wiener Ernst-Happel-Stadion das vorletzte WM-Testspiel.
Am 4. Juni reist das ÖFB-Team dann weiter nach Los Angeles.
ÖFB startet am 17. Juni in die WM
Los geht es mit der Weltmeisterschaft am 11. Juni. Österreichs erstes Gruppenspiel gegen Jordanien findet am 17. Juni (6 Uhr/MEZ) statt.
Es folgen zwei weitere Gruppenspiele gegen Argentinien (22. Juni, 19 Uhr/MEZ) und Algerien (28. Juni, 4 Uhr/MEZ).
Spielplan der Fußball-WM 2026 >>>