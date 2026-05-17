WM-Kader, Anreise, Nachnominierungen? Das ist der ÖFB-Plan

Nur einen Tag nach der Meisterentscheidung in der Bundesliga rückt im österreichischen Fußball die bevorstehende Weltmeisterschaft in den Fokus.

Teamchef Ralf Rangnick gibt am Montag (15:00 Uhr/LIVE im ORF1) im ÖFB-Campus in Wien sein 26-köpfiges Aufgebot für die Endrunde in Nordamerika bekannt.

Offiziell genannt werden muss der Kader bei der FIFA erst am 1. Juni, am Tag des Testspiels in Wien gegen Tunesien.

Rangnick will dennoch am Montag nicht mehr als 26 Spieler einberufen, um dem einen oder anderen Akteur die Enttäuschung zu ersparen, nach einigen Tagen Training am ÖFB-Campus und vor dem Abflug in die USA heimgeschickt zu werden.

ÖFB-Team trifft sich am 27. Mai am ÖFB-Campus

Die Nationalkicker rücken am 27. Mai abends in Wien-Aspern ein, tags darauf ist das erste Training geplant.

Nach dem Tunesien-Test (1. Juni) haben Alaba und Co. noch zwei Tage frei, ehe sie am 4. Juni in den Flieger Richtung Los Angeles steigen. Auch danach sind noch Nachnominierungen möglich.

Verletzte oder erkrankte Spieler dürfen bis 24 Stunden vor dem ersten WM-Spiel am 17. Juni (6.00 Uhr MESZ) in Santa Clara gegen Jordanien ersetzt werden, sofern FIFA-Ärzte die Ausfallmeldung akzeptieren.

Danach ist ein Wechsel nur noch bei Goalies möglich, ebenfalls nur bei Verletzung oder Krankheit.

Verletzte? Nur Wimmer und Grillitsch leicht angeschlagen

Zumindest bis jetzt sind Rangnick aber Personalsorgen erspart geblieben. Im Gegensatz zur EURO 2024, als mit Alaba und Xaver Schlager zwei Schlüsselspieler nicht zur Verfügung standen, sind nach aktuellem Stand alle wesentlichen Akteure für die WM einsatzbereit.

Patrick Wimmer und Florian Grillitsch mussten zuletzt zwar wegen Muskelverletzungen pausieren, sollten aber bis zur Endrunde fit werden.

Ab 4. Juni in den USA

Der ÖFB-Tross checkt am 4. Juni im WM-Basecamp im luxuriösen Hotel "Ritz-Carlton Bacara" in Goleta bei Santa Barbara direkt an der kalifornischen Pazifikküste ein, am 11. Juni (6.00 Uhr MESZ) steigt im Großraum Los Angeles die Generalprobe gegen Guatemala.

Nach dem Jordanien-Match geht es in der Gruppenphase am 22. Juni (19.00 Uhr MESZ) in Dallas gegen Weltmeister Argentinien und am 28. Juni (4.00 Uhr MESZ) in Kansas City gegen Algerien.