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LASK-Party: "Heute heißt's saufen!"

Nach dem Double sind die Linzer im Party-Modus. Und ihr Trainer hat nicht vor, sie zu stoppen. Im Gegenteil.

LASK-Party: "Heute heißt's saufen!" Foto: © GEPA
Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
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"Heute heißt’s saufen!", gibt Sascha Horvath die Richtung vor.

Der LASK ist nach dem Doublegewinn im Party-Modus. Schon direkt nach dem 3:0-Sieg bei der Wiener Austria wurde in der Generali Arena das eine oder andere Bier geleert.

Schritt für Schritt

Doch das war erst der Anfang. "Wir machen das wie in den letzten Wochen: Schritt für Schritt. Erst mal in der Kabine, dann im Bus, dann in Linz", lacht Sasa Kalajdzic.

"Wir haben dem Busfahrer schon gesagt, seine Aufgabe ist, den Bus sicher nach Linz zu bringen", grinst Lukas Jungwirth.

"Normalerweise muss Linz abgerissen werden"

"Normalerweise muss Linz abgerissen werden"
Ersatzgoalie Schützenauer bierselig
Foto: ©GEPA

Beim Linzer Stadion wird dann mit den Fans gefeiert, danach wird sich die Mannschaft in die Lokalitäten ins Stadion zurückziehen. Was danach passiert, ist noch offen.

Nach dem ersten Titel seit 61 Jahren für den LASK hat Goalie Jungwirth jedenfalls große Erwartungen: "Normalerweise muss Linz nach dem Doublesieg abgerissen werden!"

Kühbauer ist motiviert

Trainer Didi Kühbauer hat keineswegs vor, seine Schützlinge zu stoppen: "Wenn du so etwas Utopisches schaffst, weiß jeder, was er zu tun hat."

Mit dem Erfolgscoach ist morgen nämlich eher nicht zu rechnen: "Ich kann von mir sagen: Wenn man so etwas macht, geht man über die Grenze drüber und da soll die Leber morgen quietschen."

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