LASK-Party: "Heute heißt's saufen!"

"Heute heißt’s saufen!", gibt Sascha Horvath die Richtung vor.

Der LASK ist nach dem Doublegewinn im Party-Modus. Schon direkt nach dem 3:0-Sieg bei der Wiener Austria wurde in der Generali Arena das eine oder andere Bier geleert.

Schritt für Schritt

Doch das war erst der Anfang. "Wir machen das wie in den letzten Wochen: Schritt für Schritt. Erst mal in der Kabine, dann im Bus, dann in Linz", lacht Sasa Kalajdzic.

"Wir haben dem Busfahrer schon gesagt, seine Aufgabe ist, den Bus sicher nach Linz zu bringen", grinst Lukas Jungwirth.