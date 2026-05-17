LASK-Party: "Heute heißt's saufen!"

"Normalerweise muss Linz abgerissen werden"
Beim Linzer Stadion wird dann mit den Fans gefeiert, danach wird sich die Mannschaft in die Lokalitäten ins Stadion zurückziehen. Was danach passiert, ist noch offen.
Nach dem ersten Titel seit 61 Jahren für den LASK hat Goalie Jungwirth jedenfalls große Erwartungen: "Normalerweise muss Linz nach dem Doublesieg abgerissen werden!"
Kühbauer ist motiviert
Trainer Didi Kühbauer hat keineswegs vor, seine Schützlinge zu stoppen: "Wenn du so etwas Utopisches schaffst, weiß jeder, was er zu tun hat."
Mit dem Erfolgscoach ist morgen nämlich eher nicht zu rechnen: "Ich kann von mir sagen: Wenn man so etwas macht, geht man über die Grenze drüber und da soll die Leber morgen quietschen."