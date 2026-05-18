Ansakonferenz: Unser WM-Kader
Die Ansakonferenz hat zur WM 2026 ganz große Pläne! Das ist der Fahrplan:
Die Ansakonferenz ist bereit für die Fußball-WM 2026! Neue Partner, frische Ideen und ein altbekanntes Team – der erfolgreichste Video-Podcast zum österreichischen Fußball macht den nächsten Entwicklungsschritt und wird während des Turniers in Amerika zum Wohnzimmer der österreichischen Fans.
Woche für Woche analysiert die Ansakonferenz in ihren Video-Podcasts die Geschehnisse rund um den österreichischen Profi-Fußball – mit viel Expertise, Humor und Einbindung der sehr aktiven Community. Rund 30.000 Seher:innen und Hörer:innen konsumieren die einzelnen Episoden als Video oder Podcast auf den gängigen Plattformen und den Websites von LAOLA1. Darüber hinaus erfreuen sich die Social-Snippets großer Beliebtheit, erreichen auf Instagram und TikTok wöchentlich über 100.000 Fans.
Etabliertes Team, neue Partner
Das Team – bestehend aus den Hosts Johannes Kristoferitsch, Julia Haunschmid, Harald Prantl und Patrick Gstettner sowie den Regisseuren Sebastian Stainer und Alexander Ull – setzt auf Interaktion mit der Community. Die Fragen und Meinungen der User:innen sind fixer Bestandteil aller Episoden.
Zur Fußball-WM 2026 gibt es mit ADMIRAL, adidas und Powerade drei neue Partner, die die Ansakonferenz auf das nächste Level heben.
Die Hosts der ADMIRAL Ansakonferenz werden von adidas mit trendiger Kleidung ausgestattet und Powerade wird mit interaktiven Formaten smart eingebunden. All das startet mit dem ÖFB-Testspiel gegen Tunesien am 1. Juni 2026.
Das Programm der ADMIRAL Ansakonferenz zur WM 2026:
Vorschau-Episoden: Am Tag vor den Spielen der österreichischen Nationalmannschaft werden Gegner und Ausgangslage analysiert, die aktuellsten News zum ÖFB-Team besprochen und die mögliche Aufstellung diskutiert.
LIVE-Watchparty: Das Kernstück der Berichterstattung. Ein Live-Stream aus dem Studio während der ÖFB-Spiele. Die Hosts jubeln und leiden mit dem Team, pure Emotion, viel Expertise. Harald Prantl liefert aus dem Stadion Analysen während des Spiels. Und die Fans können auf YouTube und der LAOLA1-Website chatten und Fragen stellen. Das Format erfreute sich beim entscheidenden WM-Quali-Spiel gegen Bosnien-Herzegowina – 120.000 Views über alle Plattformen hinweg, fast 5.000 Chat-Nachrichten.
Reaction-Episoden: Unmittelbar nach den Spielen des ÖFB-Teams wird ausführlich analysiert. Wer ist der „Powerade Man of the Match“? Wer war gut? Wer war schlecht? Und was bedeutet das alles? Eine fundierte Einordnung, bei der Inputs der User:innen natürlich nicht fehlen werden.