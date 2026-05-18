Ansakonferenz: Unser WM-Kader

Die Ansakonferenz ist bereit für die Fußball-WM 2026! Neue Partner, frische Ideen und ein altbekanntes Team – der erfolgreichste Video-Podcast zum österreichischen Fußball macht den nächsten Entwicklungsschritt und wird während des Turniers in Amerika zum Wohnzimmer der österreichischen Fans.

Woche für Woche analysiert die Ansakonferenz in ihren Video-Podcasts die Geschehnisse rund um den österreichischen Profi-Fußball – mit viel Expertise, Humor und Einbindung der sehr aktiven Community. Rund 30.000 Seher:innen und Hörer:innen konsumieren die einzelnen Episoden als Video oder Podcast auf den gängigen Plattformen und den Websites von LAOLA1. Darüber hinaus erfreuen sich die Social-Snippets großer Beliebtheit, erreichen auf Instagram und TikTok wöchentlich über 100.000 Fans.

Etabliertes Team, neue Partner

Das Team – bestehend aus den Hosts Johannes Kristoferitsch, Julia Haunschmid, Harald Prantl und Patrick Gstettner sowie den Regisseuren Sebastian Stainer und Alexander Ull – setzt auf Interaktion mit der Community. Die Fragen und Meinungen der User:innen sind fixer Bestandteil aller Episoden.

Zur Fußball-WM 2026 gibt es mit ADMIRAL, adidas und Powerade drei neue Partner, die die Ansakonferenz auf das nächste Level heben.

Die Hosts der ADMIRAL Ansakonferenz werden von adidas mit trendiger Kleidung ausgestattet und Powerade wird mit interaktiven Formaten smart eingebunden. All das startet mit dem ÖFB-Testspiel gegen Tunesien am 1. Juni 2026.

Das Programm der ADMIRAL Ansakonferenz zur WM 2026: