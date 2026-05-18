Der ÖFB-Kader im Überblick:
Spieler
Verein
TOR:
Patrick Pentz
Bröndby IF (DEN)
Alexander Schlager
Red Bull Salzburg
Florian Wiegele
Viktoria Pilsen (CZE)
ABWEHR:
David Affengruber
FC Elche (ESP)
David Alaba
Real Madrid (ESP)
Kevin Danso
Tottenham Hotspur (ENG)
Marco Friedl
Werder Bremen (GER)
Philipp Lienhart
SC Freiburg (GER)
Phillipp Mwene
FSV Mainz 05 (GER)
Stefan Posch
FSV Mainz 05 (GER)
Alexander Prass
TSG Hoffenheim (GER)
Michael Svoboda
FC Venezia (ITA)
MITTELFELD:
Christoph Baumgartner
RB Leipzig (GER)
Carney Chukwuemeka
Borussia Dortmund (GER)
Florian Grillitsch
SC Braga (POR)
Konrad Laimer
FC Bayern (GER)
Marcel Sabitzer
Borussia Dortmund (GER)
Romano Schmid
Werder Bremen (GER)
Alessandro Schöpf
Wolfsberger AC
Xaver Schlager
RB Leipzig (GER)
Nicolas Seiwald
RB Leipzig (GER)
Paul Wanner
PSV Eindhoven (NED)
Patrick Wimmer
VfL Wolfsburg (GER)
ANGRIFF:
Marko Arnautovic
Roter Stern Belgrad (SRB)
Michael Gregoritsch
FC Augsburg (GER)
Sasa Kalajdzic
LASK
Auf Abruf:
Tobias LAWAL (KRC Genk/BEL; 1), Nikolas POLSTER (RZ Pellets WAC; 0); Christoph KLARER (Birmingham City FC/ENG; 0), Leopold QUERFELD (1. FC Union Berlin/GER; 5/0), Gernot TRAUNER (Feyenoord Rotterdam/NED; 16/2), Nikolas VERATSCHNIG (1. FSV Mainz 05/GER; 0), Maximilian WÖBER (SV Werder Bremen/GER; 31/0); Thierno BALLO (Millwall FC/ENG; 1/0), Marco GRÜLL (SV Werder Bremen/GER; 8/0), Sascha HORVATH (LASK; 0), Dejan LJUBICIC (FC Schalke 04/GER; 9/1), Matthias SEIDL (SK Rapid; 8/1), Kevin STÖGER (Borussia Mönchengladbach/GER, 5/0); Raul FLORUCZ (Royale Union St. Gilloise/BEL; 3/0), Andreas WEIMANN (SK Rapid; 26/2), Nikolaus WURMBRAND (SK Rapid; 4/1)
Erst ÖFB-Campus, dann Testspiel
Am 27. Mai werden sich die einberufenen ÖFB-Kicker im ÖFB-Campus in Wien-Aspern zusammenfinden. Am 1. Juni (20:45 Uhr) steigt gegen Tunesien im Wiener Ernst-Happel-Stadion das vorletzte WM-Testspiel.
Am 4. Juni reist das ÖFB-Team dann weiter nach Los Angeles.
ÖFB startet am 17. Juni in die WM
Los geht es mit der Weltmeisterschaft am 11. Juni. Österreichs erstes Gruppenspiel gegen Jordanien findet am 17. Juni (6 Uhr/MEZ) statt.
Es folgen zwei weitere Gruppenspiele gegen Argentinien (22. Juni, 19 Uhr/MEZ) und Algerien (28. Juni, 4 Uhr/MEZ).
