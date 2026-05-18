Das ist Österreichs WM-Kader 2026!

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat am Montag seinen 26-Mann-Kader für die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko verkündet.

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat am Montag Österreichs 26-Mann-Kader für die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bekanntgegeben.

Rangnick vertraut im Großen und Ganzen auf sein Stammpersonal, ein Debütant findet sich nicht im ÖFB-Kader wieder.

Dafür nimmt der ÖFB-Teamchef mit David Affengruber (FC Elche) und Florian Wiegele (Viktoria Pilsen) zwei Spieler mit zur WM, die erst im März ihr Länderspiel-Debüt geben durften.

Auch Michael Svoboda (FC Venezia), der vergangene Saison lediglich in der italienischen Serie B spielte, findet sich im 26-Mann-Aufgebot. Selbes gilt für Alessandro Schöpf (WAC).

Kein Platz für Wöber, Querfeld und Trauner

Hingegen nicht im WM-Kader dabei ist Maximilian Wöber (Werder Bremen). Der Innenverteidiger zählte vor seiner langwierigen Oberschenkelverletzung, die ihn fast die ganze Saison außer Gefecht setzte, noch zum ÖFB-Stamm. Er ist nur auf Abruf.

Auch Gernot Trauner (Feyenoord Rotterdam) verpasste fast die gesamte Saison wegen Achillessehnenproblemen und ist daher nur auf Abruf.

Mit Leopold Querfeld (Union Berlin) ist ein weiterer Innenverteidiger ebenfalls nicht dabei. Der angeschlagene Samson Baidoo (RC Lens) befindet sich nicht mal auf Abruf.

Der ÖFB-Kader im Überblick:

Spieler

Verein

TOR:

Patrick Pentz

Bröndby IF (DEN)

Alexander Schlager

Red Bull Salzburg

Florian Wiegele

Viktoria Pilsen (CZE)

ABWEHR:

David Affengruber

FC Elche (ESP)

David Alaba

Real Madrid (ESP)

Kevin Danso

Tottenham Hotspur (ENG)

Marco Friedl

Werder Bremen (GER)

Philipp Lienhart

SC Freiburg (GER)

Phillipp Mwene

FSV Mainz 05 (GER)

Stefan Posch

FSV Mainz 05 (GER)

Alexander Prass

TSG Hoffenheim (GER)

Michael Svoboda

FC Venezia (ITA)

MITTELFELD:

Christoph Baumgartner

RB Leipzig (GER)

Carney Chukwuemeka

Borussia Dortmund (GER)

Florian Grillitsch

SC Braga (POR)

Konrad Laimer

FC Bayern (GER)

Marcel Sabitzer

Borussia Dortmund (GER)

Romano Schmid

Werder Bremen (GER)

Alessandro Schöpf

Wolfsberger AC

Xaver Schlager

RB Leipzig (GER)

Nicolas Seiwald

RB Leipzig (GER)

Paul Wanner

PSV Eindhoven (NED)

Patrick Wimmer

VfL Wolfsburg (GER)

ANGRIFF:

Marko Arnautovic

Roter Stern Belgrad (SRB)

Michael Gregoritsch

FC Augsburg (GER)

Sasa Kalajdzic

LASK

Auf Abruf:

Tobias LAWAL (KRC Genk/BEL; 1), Nikolas POLSTER (RZ Pellets WAC; 0); Christoph KLARER (Birmingham City FC/ENG; 0), Leopold QUERFELD (1. FC Union Berlin/GER; 5/0), Gernot TRAUNER (Feyenoord Rotterdam/NED; 16/2), Nikolas VERATSCHNIG (1. FSV Mainz 05/GER; 0), Maximilian WÖBER (SV Werder Bremen/GER; 31/0); Thierno BALLO (Millwall FC/ENG; 1/0), Marco GRÜLL (SV Werder Bremen/GER; 8/0), Sascha HORVATH (LASK; 0), Dejan LJUBICIC (FC Schalke 04/GER; 9/1), Matthias SEIDL (SK Rapid; 8/1), Kevin STÖGER (Borussia Mönchengladbach/GER, 5/0); Raul FLORUCZ (Royale Union St. Gilloise/BEL; 3/0), Andreas WEIMANN (SK Rapid; 26/2), Nikolaus WURMBRAND (SK Rapid; 4/1)

Erst ÖFB-Campus, dann Testspiel

Am 27. Mai werden sich die einberufenen ÖFB-Kicker im ÖFB-Campus in Wien-Aspern zusammenfinden. Am 1. Juni (20:45 Uhr) steigt gegen Tunesien im Wiener Ernst-Happel-Stadion das vorletzte WM-Testspiel.

Am 4. Juni reist das ÖFB-Team dann weiter nach Los Angeles.

ÖFB startet am 17. Juni in die WM

Los geht es mit der Weltmeisterschaft am 11. Juni. Österreichs erstes Gruppenspiel gegen Jordanien findet am 17. Juni (6 Uhr/MEZ) statt.

Es folgen zwei weitere Gruppenspiele gegen Argentinien (22. Juni, 19 Uhr/MEZ) und Algerien (28. Juni, 4 Uhr/MEZ).

