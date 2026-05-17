Irre Prognosen und ein utopisches Double

"Könnt ihr euch noch erinnern, was sich alle gedacht haben, als Adeniran im November gesagt hat, dass wir die Liga gewinnen sollten? Er hatte Recht", lacht Sascha Horvath nach dem Doublegewinn.

War der LASK vor dem Saisonstart für einige zumindest im erweiterten Kreis der Titelkandidaten, war das wenige Wochen später schon wieder erledigt.

Es war einmal Joao Sacramento...

Neo-Coach Joao Sacramento und die Linzer – es funkte von Tag eins an so überhaupt nicht. Die Athletiker legten einen veritablen Fehlstart hin, kassierten in den ersten sieben Runden fünf Niederlagen.

Just nach einem 2:0-Derbysieg gegen Blau-Weiß Linz schmiss Sacramento von selbst hin, unter Interimscoach Maximilian Ritscher stellte sich keine Besserung ein, in zwei Partien wurde ein Pünktchen gesammelt.