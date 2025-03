Serbien muss gegen Österreich auf Stürmerstar verzichten

Serbiens Nationalteam reist kommende Woche ohne einige große Namen nach Wien.

Unter anderem steht Rekordtorschütze Aleksandar Mitrovic nicht im Aufgebot für die beiden Play-off-Spiele der Nations League gegen Österreich, das Teamchef Dragan Stojkovic am Freitag bekanntgegeben hat.

Der Stürmer des saudi-arabischen Clubs Al-Hilal war vergangene Woche wegen Herzrhythmusstörungen im Spital. Schon davor hatte ihn Stojkovic aber nicht in seinen provisorischen Kader berufen.

Unwohlsein und Herzrasen

Über die genauen Gründe für die Nicht-Berücksichtigung von Teamkapitän Mitrovic gab es am Freitag keine Angaben. Der 30-Jährige, der in 98 Länderspielen für Serbien nicht weniger als 59 Tore geschossen hat, hatte erst Anfang März sein Comeback nach einer langwierigen Oberschenkelverletzung gegeben.

Am Wochenende begab er sich wegen Unwohlsein und Herzrasens zu Untersuchungen in ein Krankenhaus in Riad. Dort soll laut Medienberichten Entwarnung gegeben worden sein. Mitrovic könne demnächst wieder ins Training einsteigen.

Mitrovic spielt seit 2023 in Saudi-Arabien. Sein Clubkollege Sergej Milinkovic-Savic stößt ebenfalls nicht zum Nationalteam. Stojkovic hat den Mittelfeldstar seit der EM vergangenen Sommer nicht mehr einberufen.

Der Ex-Profi von Lazio Rom hatte zuletzt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Auch sein Bruder, Torino-Torhüter Vanja Milinkovic-Savic, steht nicht im Aufgebot.

Stojkovic muss Abwehr umbauen

Im Hinspiel am Donnerstag (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>) in Wien fehlen mit Salzburg-Legionär Aleksa Terzic, dem Ex-Salzburger Strahinja Pavlovic, Nikola Milenkovic und Andrija Zivkovic zudem vier Spieler wegen einer Gelbsperre. Stojkovic muss also fast seine gesamte Abwehr umbauen.

Im Angriff kann er dafür auf Juventus-Stürmerstar Dusan Vlahovic zurückgreifen. Für Salzburg-Stürmer Petar Ratkov war kein Platz im Kader.

Die Entscheidung im Kampf um die Teilnahme an der Liga A der Nations League im Jahr 2026 fällt am 23. März (Sonntag ab 18 Uhr im LIVE-Ticker >>>) in Belgrad.

