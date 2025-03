David Alaba ist zurück im ÖFB-Team. Ein Jahr und vier Monate musste Teamchef Ralf Rangnick warten, um den Superstar wieder nominieren zu können.

Für die beiden Duelle mit Serbien im Playoff der Nations League steht der Real-Profi nach seiner schweren Knieverletzung wieder zur Verfügung.

Keine Eile bei Alaba

Sein bisher letztes Länderspiel hat der 32-Jährige im November 2023 beim 2:0-Heimsieg gegen Deutschland absolviert.

"Wir sind froh, dass wir David wiederhaben. Er ist wichtig für uns als Team", sagt Rangnick.

Doch der Deutsche lässt Vorsicht walten, wird nichts übers Knie brechen. "Wir müssen im Auge behalten, dass er gesund bleibt. Ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich, dass er beide Spiele spielen kann", sagt der Teamchef.

Viele Unsicherheiten

Auch bei anderen Kickern ist noch nicht klar, wie fit sie wirklich zum ÖFB-Team kommen. "Wir haben bewusst zwei Spieler mehr nominiert", erklärt Rangnick die Denkweise hinter seinem 25-Mann-Aufgebot.

Konrad Laimer ist im ersten Spiel gesperrt. Mit Xaver Schlager ist nach seiner Knieverletzung fast gar nicht zu rechnen. "Es ist aber theoretisch möglich, dass er in beiden Spielen in den Schlussminuten zum Einsatz kommt", so Rangnick.

Auch Gernot Trauner könne "sicher nicht für beide Spiele eingeplant werden", so der Coach. Und Alexander Prass hätten zuletzt ja Probleme mit dem Sprunggelenk geplagt. Stefan Posch, Maximilian Wöber und Andreas Weimann fehlen bekanntlich verletzungsbedingt.

Florucz' große Freude

Dafür ist mit Raul Florucz ein ganz neuer Mann dabei. Der 23-Jährige sorgt bei Olimpija Ljubjana derzeit für Scorerpunkte en masse.

"Ich habe vor ein paar Tagen mit ihm telefoniert, er hat sich riesig gefreut. Alleine seine Reaktion hat mir gezeigt, dass wir einen richtig guten Jungen nominiert haben", berichtet Rangnick.

Vor dem Heimspiel gegen die Serben gilt es also noch zahlreiche Personalfragen zu klären. Oder wie es Rangnick ausdrückt: "Wie wir taktisch spielen wollen, ist eh klar. Aus welcher Grundordnung und mit welchem Personal wir das tun, ist noch schwer einzuschätzen."

Spieler Verein TOR: Tobias Lawal LASK Alexander Schlager Red Bull Salzburg Patrick Pentz Bröndby (DEN) ABWEHR: David Alaba Real Madrid (ESP) Kevin Danso Tottenham Hotspur (ENG) Philipp Lienhart SC Freiburg (GER) Phillipp Mwene FSV Mainz 05 (GER) Stefan Lainer Borussia Mönchengladbach (GER) Alexander Prass TSG Hoffenheim (GER) Leopold Querfeld Union Berlin (GER) Gernot Trauner Feyenoord Rotterdam (NED) MITTELFELD: Marcel Sabitzer Borussia Dortmund (GER) Konrad Laimer FC Bayern (GER) Nicolas Seiwald RB Leipzig (GER) Christoph Baumgartner RB Leipzig (GER) Florian Grillitsch Real Valladolid (ESP) Romano Schmid Werder Bremen (GER) Patrick Wimmer VfL Wolfsburg (GER) Muhammed Cham Trabzonspor (TUR) Xaver Schlager RB Leipzig (GER) Kevin Stöger Borussia Mönchengladbach (GER) ANGRIFF: Michael Gregoritsch SC Freiburg (GER) Marko Arnautovic Inter Mailand (ITA) Raul Florucz Olimpija Ljubljana (SLO) Marco Grüll Werder Bremen (GER)

Auf Abruf:

Niklas Hedl (SK Rapid, 1), Nicolas Kristof (SV Elversberg, 0) - Samson Baidoo (Red Bull Salzburg, 1/0), Flavius Daniliuc (Hellas Verona, 3/0), Marco Friedl (Werder Bremen, 5/0) - Thierno Ballo (Wolfsberger AC, 0), Dominik Fitz (FK Austria Wien, 0), Mathias Honsak (1. FC Heidenheim, 0), Florian Kainz (1. FC Köln, 28/1), Valentino Lazaro (FC Torino, 36/3), Dejan Ljubicic (1. FC Köln, 9/1), Matthias Seidl (SK Rapid, 8/1) - Junior Adamu (SC Freiburg, 9/0), Maximilian Entrup (LASK, 3/1), Arnel Jakupovic (NK Osijek, 0), Nikolaus Wurmbrand (SK Rapid, 0)

