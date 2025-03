Serbien muss gegen ÖFB-Team auf Mittelfeldstar verzichten

Serbiens Fußball-Nationalteam muss in den Playoff-Duellen um den Verbleib in der Liga A der Nations League in zwei Wochen gegen Österreich ohne Mittelfeldstar Sergej Milinkovic-Savic auskommen.

Der 30-Jährige absolviert laut Angaben seines Klubs Al-Hilal ein dreiwöchiges Reha-Programm. Genauere Angaben machte der Tabellenzweite der saudischen Pro League nicht.

Der frühere Lazio-Rom-Legionär Milinkovic-Savic spielt seit Sommer 2023 in Saudi-Arabien. Seit der EM im vergangenen Sommer war der 54-fache Internationale aber nicht mehr im serbischen Nationalteam aktiv.

Teamchef Dragan Stojkovic berichtete im Herbst von einer "mentalen Blockade" bei Milinkovic-Savic, wegen der sich dieser nicht dazu bereit fühle.

