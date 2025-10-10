Reaktionen auf Arnautovic-Rekord: "Der letzte Zauberer!"

Es ist vollbracht! Marko Arnautovic ist mit 45 Länderspieltoren Österreichs neuer Rekordtorschütze.

"Das ist nicht selbstverständlich, wenn man bedenkt, wie viele gute Stürmer Österreich in der Vergangenheit schon hatte", sagt Ralf Rangnick nach dem 10:0-Sieg gegen San Marino.

Der Teamchef führt aus: "Es ist nicht so, dass er an irgendwem vorbeigezogen ist. Hans Krankl und Toni Polster sind zwei herausragende Stürmer ihrer Generation gewesen." So reagiert Polster >>>

Arnautovic glaubte an Janko

Arnautovic selbst hatte lange Zeit eigentlich einen anderen auf der Rechnung, der Polsters Rekord knacken hätte können: "So viele Stürmer haben es probiert. Ich dachte wirklich, dass es Marc Janko schaffen wird."

Aber es war eben der Wiener, dem dieses Kunststück gelang. Dementsprechend emotional war Arnautovic an diesem Abend dann auch.

"Der Main Man!"

Rangnick meint: "Marko hat im Mannschaftskreis immer gesagt, dass es ihm gar nicht so viel bedeutet. Heute man gesehen, dass es ihm schon ein bisschen was bedeutet. Das ist auch völlig okay."

Die Mitspieler des Rekordmannes sind freilich voll des Lobes. "Das hat er sich verdient, das ist ein nicht alltäglicher Rekord. Wir freuen uns alle sehr für ihn", sagt Stefan Posch.

Nikolaus Wurmbrand, Assistgeber beim Rekord-Tor, fügt an: "Er ist heute der Main Man. So einen Rekord bricht man nicht alle Tage. Das ist etwas Unglaubliches. Er ist ein unglaublicher Spieler."

Versuch einer Einordnung

Michael Gregoritsch versucht sich in einer Einordnung: "Er ist ein außergewöhnlicher Spieler in Österreichs Geschichte. Es wäre unfair, wenn man das reihen würde. Prohaska und Krankl habe ich nicht erlebt, für Polster und Herzog war ich ein bisschen zu jung."

"Jetzt gibt es Alaba und Arnautovic. Die Generation, die das sieht und miterlebt, hat einen schönen Moment miterlebt. Für unsere Generation ist er sehr, sehr weit vorne", so der Stürmer-Kollege.

Rangnick lenkt den Fokus woanders hin

György Garics, ehemaliger Mitspieler Arnautovics, bringt es in seinem Social-Media-Post auf den Punkt: "Der letzte Zauberer Österreichs!"

Rangnick ist letztlich nicht unglücklich darüber, dass dieses Dauer-Thema der vergangenen Lehrgänge jetzt dann aber auch gegessen ist: "Ich bin froh, dass sich das Thema erledigt hat und sowohl er als auch wir uns wieder darauf konzentrieren können, Spiele zu gewinnen. Dabei ist es am Ende egal, wer die Tore macht."