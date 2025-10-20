Zwischen Konkurrenz und Zusammenhalt - Das erste Meisl-Duell

Für Matteo Meisl war der 4:0-Sieg seiner Admira gegen Austria Salzburg in der ADMIRAL 2. Liga am Wochenende kein Spiel wie jedes andere. Es war das erste Duell gegen seinen Bruder Luca Meisl.

Das Aufeinandertreffen beschreibt der Sieger der Partie und Jüngere der beiden nach dem Spiel als "einen sehr speziellen Moment", auf den er schon "hingefiebert" hat.

Trotzdem hat er nach Abpfiff des 120-Jahre-Spiel in der Südstadt "am Ende schon ein bisschen" Mitgefühl für seinen älteren Bruder, der sich nach dem 0:4 mit Austria Salzburg aktuell auf dem zehnten Tabellenplatz befindet.

Auch für Luca Meisl ist es etwas Außergewöhnliches: "Es war besonders, Matteo gegenüberzustehen. Glückwunsch an ihn, sie haben das bessere Ende gehabt." Zugleich erteilt der 26-Jährige eine Kampfansage: "Es gibt noch ein Rückspiel, von dem her werden wir da versuchen, das Beste zu machen."

"Luca war schon immer ein Vorbild für mich"

Die Karriere der Brüder begann früh mit Duellen im heimischen Garten, die laut Aussagen der beiden "immer sehr ausgeglichen" waren, ehe sie im Nachwuchs für ihren Heimatverein, den SV Kuchl, aufliefen.

2009 zog es Luca zu Red Bull Salzburg, vier Jahre später wechselte auch Matteo in den Nachwuchs der "Bullen". Über seinen älteren Bruder sagt der nicht ganz zwei Jahre Jüngere: "Er war in gewisser Weise schon immer ein Vorbild für mich."

"Natürlich, ich habe ihm immer nachgestrebt und geschaut, dass ich ihm schön hinten drauf bleibe, dass er vielleicht ein bisschen einen Druck verspürt und ich ihn zu mehr antreibe", meint Matteo über die Tatsache, dass Luca den Weg "vorzeigte".

Selbst macht er sich aber keinen Druck nachzulegen, lediglich "vielleicht im positiven Sinne": "Ich glaube, ich wollte immer dranbleiben. Auch das erreichen, was er mir vielleicht schon immer ein bisschen voraus ist."

Laut Matteo ist die Konkurrenz der beiden auch ein Vorteil. "Ich glaube, dass wir uns gegenseitig ganz gut pushen." Dem stimmt auch Luca zu: "Einen Bruder zu haben, der das gleiche Interesse hat, wie man selbst, ist etwas Schönes und von dem her hat es immer Spaß gemacht. Ich bin froh, dass ich seinen Weg begleiten kann."

Youth League als Highlight

Den 17. Oktober 2017 werden die beiden in besonderer Erinnerung behalten. Nicht nur die Tatsache, dass sie in der zweiten Runde der UEFA Youth League gegen Bordeaux zusammen in der Innenverteidigung spielten, war besonders. Auch, dass Kapitän Luca in der dritten Minute zum 1:0 traf, ehe Matteo nur drei Minuten später zum 2:0 nachlegen konnte.

"Es war etwas Außergewöhnliches und auch nicht etwas, was vielleicht noch einmal passieren wird, wer weiß, es war aber ein sehr schöner Abend und ich blicke mit sehr viel Freude zurück“, meint Luca. "Ein brutaler Tag für die ganze Familie", ergänzt Matteo.

Auf die Frage, ob es ein Ziel wäre, wieder zusammen in einer Mannschaft auf dem Feld zu stehen, sind sie sich einig: "Es wäre sehr schön, mal wieder zusammenzuspielen. Vielleicht ergibt es sich irgendwann wieder", sagt der Ältere.