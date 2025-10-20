NEWS

VIDEO: Arnautovic mit Tor und Assist bei Roter-Stern-Kantersieg

Beim 6:1 über Stadtrivale FK IMT Belgrad kann der Rekordstürmer des österreichischen Nationalteams zwei Scorerpunkte sammeln. Die Arnie-Show im VIDEO.

Marko Arnautovic kann bei Roter Stern Belgrad weiterhin überzeugen.

Der Rekordstürmer des österreichischen Nationalteams schreibt beim klaren Erfolg über FK IMT Belgrad (6:1) zwei Mal ein. Arnutovic sorgt in der 15. Spielminute für das 1:0, ehe er in der 23. Minute auch den Assist zum 2:0 liefert.

Damit hält der 36-Jährige bei fünf Einsätzen in der serbischen Super Liga, in welchen er insgesamt zwei Tore und fünf Assists erzielte.

VIDEO: Arnautovics Highlights beim 6:1 über FK IMT Belgrad

