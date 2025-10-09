Suche
    news

    10:0 gegen San Marino! Arnautovic bricht Polsters Torrekord

    Österreich deklassiert San Marino, Marko Arnautovic sammelt seine ÖFB-Tore 42 bis 45 und ist alleiniger Rekordtorschütze.

    Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Österreich gewinnt auch das fünfte Gruppenspiel in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA.

    Das ÖFB-Team deklassiert San Marino im Wiener Ernst-Happel-Stadion mit 10:0 und feiert den höchsten Sieg in der heimischen Geschichte. Bislang war dies ein 9:0 gegen Malta am 30. April 1977.

    Obendrein schnürt Marko Arnautovic einen Viererpack und löst Toni Polster damit als Rekordtorschütze des ÖFB ab.

    ÖFB-Rekordtorschützen>>>

    Von Beginn weg überlegen

    Österreich legt wie die Feuerwehr los, Sabitzer gibt den ersten Warnschuss an die Stange ab (4.). Kurz darauf erzielt Schmid das 1:0, dabei verschätzt sich San Marinos Keeper Colombo völlig und lässt den als Flanke gedachten Ball einfach passieren (7.).

    Wenige Augenblicke später legt Arnautovic mit Länderspiel-Tor Nummer 42 das 2:0 nach (8.). In der 12. Spielminute wird Gregoritschs 3:0 wegen einer Abseitsposition vom VAR aberkannt (12.), seinen Treffer holt der Bröndby-Legionär in der 24. Minute nach (24.).

    Nach einer schönen Kombination stellt Posch auf 4:0 (30.) und legt nach 42 Spielminuten das 5:0 selbst nach (42.). Noch vor dem Pausenpfiff besorgt Laimer mit einem Schuss ins lange Eck das 6:0 (45.).

    Arnautovic alleiniger Rekordtorschütze

    In derselben Tonart geht es in der zweiten Halbzeit weiter, Arnautovic drückt einen perfekt getimten Ball von Schmid über die Linie - 7:0 (47.).

    Zwei Minuten später geht Prass im Strafraum zu Boden, Referee Frid entscheidet auf Elfmeter, revidiert seine Meinung nach Betrachtung der Bilder aber. In der 71. Spielminute kommt Rapid-Jungstar Nikolaus Wurmbrand zu seinem Länderspiel-Debüt und krönt dieses nur vier Minuten später mit einem Linksschuss ins rechte Eck zum 8:0 (76.).

    Die 83. und 84. Minute wird zur Arnautovic-Show: Der Stürmer-Star netzt binnen kurzer Zeit doppelt, verbucht in diesem Spiel damit vier Treffer und übertrifft Toni Polsters bisherigen Rekord von 44 Toren im ÖFB-Trikot. Der Belgrad-Legionär hält nun bei 45 Treffern.

    Mit dem 10:0 ist auch der höchste Sieg in der ÖFB-Historie perfekt. Die höchsten ÖFB-Siege>>>

    Österreich steht in der Gruppe H mit 15 Punkten makellos an der Tabellenspitze und hat sein Torverhältnis kräftig aufgebessert.

