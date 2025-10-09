10:0 gegen San Marino! Arnautovic bricht Polsters Torrekord

Österreich gewinnt auch das fünfte Gruppenspiel in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA.

Das ÖFB-Team deklassiert San Marino im Wiener Ernst-Happel-Stadion mit 10:0 und feiert den höchsten Sieg in der heimischen Geschichte. Bislang war dies ein 9:0 gegen Malta am 30. April 1977.

Obendrein schnürt Marko Arnautovic einen Viererpack und löst Toni Polster damit als Rekordtorschütze des ÖFB ab.

Von Beginn weg überlegen

Österreich legt wie die Feuerwehr los, Sabitzer gibt den ersten Warnschuss an die Stange ab (4.). Kurz darauf erzielt Schmid das 1:0, dabei verschätzt sich San Marinos Keeper Colombo völlig und lässt den als Flanke gedachten Ball einfach passieren (7.).

Wenige Augenblicke später legt Arnautovic mit Länderspiel-Tor Nummer 42 das 2:0 nach (8.). In der 12. Spielminute wird Gregoritschs 3:0 wegen einer Abseitsposition vom VAR aberkannt (12.), seinen Treffer holt der Bröndby-Legionär in der 24. Minute nach (24.).

Nach einer schönen Kombination stellt Posch auf 4:0 (30.) und legt nach 42 Spielminuten das 5:0 selbst nach (42.). Noch vor dem Pausenpfiff besorgt Laimer mit einem Schuss ins lange Eck das 6:0 (45.).

Arnautovic alleiniger Rekordtorschütze

In derselben Tonart geht es in der zweiten Halbzeit weiter, Arnautovic drückt einen perfekt getimten Ball von Schmid über die Linie - 7:0 (47.).

Zwei Minuten später geht Prass im Strafraum zu Boden, Referee Frid entscheidet auf Elfmeter, revidiert seine Meinung nach Betrachtung der Bilder aber. In der 71. Spielminute kommt Rapid-Jungstar Nikolaus Wurmbrand zu seinem Länderspiel-Debüt und krönt dieses nur vier Minuten später mit einem Linksschuss ins rechte Eck zum 8:0 (76.).

Die 83. und 84. Minute wird zur Arnautovic-Show: Der Stürmer-Star netzt binnen kurzer Zeit doppelt, verbucht in diesem Spiel damit vier Treffer und übertrifft Toni Polsters bisherigen Rekord von 44 Toren im ÖFB-Trikot. Der Belgrad-Legionär hält nun bei 45 Treffern.

Österreich steht in der Gruppe H mit 15 Punkten makellos an der Tabellenspitze und hat sein Torverhältnis kräftig aufgebessert.

