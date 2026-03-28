Rangnick und die Kinderaugen

Ein 5:1-Heimsieg gegen Ghana. So kann man schon mal ins WM-Jahr 2026 starten.

"Wenn mir jemand vorher gesagt hätte, dass das Spiel so läuft, hatte ich sofort unterschrieben. Perfekt!", sagt ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick.

Dem österreichischen Nationalteam ist es gelungen, die große Euphorie ins neue Jahr zu transportieren.

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"Ein richtig toller Abend", sagt Rangnick. Doch der Coach warnt auch: "Wir haben die Türkei auch schon mal 6:1 geschlagen und sind danach gegen sie bei der EM trotzdem bitter ausgeschieden. Wir können das schon richtig einschätzen."

Probleme vor der Pause

Das Resultat glänzt, Gold war aber nicht alles. "Es war nicht die große Spannung in der ersten Halbzeit", gibt Marcel Sabitzer zu.

Marco Friedl ergänzt: "In der ersten Hälfte hatten wir nicht immer perfekte Lösungen."

Vor allem die Defensive wirkte nicht immer ganz sattelfest. Rangnick moniert: "Es gab zwei, drei Kontersituationen, da sind wir Eins-gegen-Eins gelaufen. Das war ein bisschen zu riskant." Die erste Hälfte sei "sehr zach" gewesen, so der Deutsche ganz österreichisch.

Und dann ging's rund