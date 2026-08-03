Nach erfolgreicher Heim-WM: Pochettino verlängert langfristig

Mauricio Pochettino bleibt langfristig an der Seitenlinie der US-amerikanischen Nationalmannschaft.

Wie der US-Verband bekanntgibt, hat der 54-jährige Argentinier seinen ursprünglich bis nach der Heim-WM 2026 laufenden Vertrag vorzeitig bis Juli 2030 verlängert.

Damit wird Pochettino die US-Boys auch auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2030 in Spanien, Portugal und Marokko betreuen.

Erfolgreiche Heim-WM als Grundlage

Die Vertragsverlängerung kommt wenig überraschend. Pochettino genießt in den USA nach den Leistungen bei der Heim-WM 2026 großes Ansehen.

Die Mannschaft um Starspieler Christian Pulisic schloss ihre Gruppe als Sieger ab und zog souverän in die K.o.-Phase ein. Dort setzte sich die Auswahl zunächst im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina durch, ehe im Achtelfinale gegen Belgien Endstation war.

Seit 2024 im Amt

Pochettino steht seit September 2024 an der Seitenlinie der US-amerikanischen Nationalmannschaft.

Zuvor war der ehemalige Innenverteidiger bei mehreren europäischen Spitzenklubs tätig. So trainierte er unter anderem Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain und den FC Chelsea, ehe er das Amt als US-Teamchef übernahm.