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Nach erfolgreicher Heim-WM: Pochettino verlängert langfristig

Der Argentinier hat seinen Vertrag bis Juli 2030 verlängert und soll die USA auch zur nächsten WM führen.

Nach erfolgreicher Heim-WM: Pochettino verlängert langfristig Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Mauricio Pochettino bleibt langfristig an der Seitenlinie der US-amerikanischen Nationalmannschaft.

Wie der US-Verband bekanntgibt, hat der 54-jährige Argentinier seinen ursprünglich bis nach der Heim-WM 2026 laufenden Vertrag vorzeitig bis Juli 2030 verlängert.

Damit wird Pochettino die US-Boys auch auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2030 in Spanien, Portugal und Marokko betreuen.

Erfolgreiche Heim-WM als Grundlage

Die Vertragsverlängerung kommt wenig überraschend. Pochettino genießt in den USA nach den Leistungen bei der Heim-WM 2026 großes Ansehen.

Die Mannschaft um Starspieler Christian Pulisic schloss ihre Gruppe als Sieger ab und zog souverän in die K.o.-Phase ein. Dort setzte sich die Auswahl zunächst im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina durch, ehe im Achtelfinale gegen Belgien Endstation war.

Seit 2024 im Amt

Pochettino steht seit September 2024 an der Seitenlinie der US-amerikanischen Nationalmannschaft.

Zuvor war der ehemalige Innenverteidiger bei mehreren europäischen Spitzenklubs tätig. So trainierte er unter anderem Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain und den FC Chelsea, ehe er das Amt als US-Teamchef übernahm.

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