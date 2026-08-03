Jesse Marsch gelingt als U20-Teamchef Gruppensieg

Jesse Marsch hat neben seinem A-Teamposten bei Kanada nun vorübergehend für das CONCACAF-U20-Turnier den Teamchef-Job bei der U20 eingenommen. Der Ex-Salzburg-Coach will Talente des Landes kennenlernen und die Teilnahme an der U20-WM und den Olympischen Spielen 2028 sichern.

Nach einem fulminanten Start (3:0 gegen Panama) folgte ein 1:1 gegen Honduras. Zum Abschluss vergab man kurz vor Schluss eine Führung gegen Jamaika (Endstand: 2:2). Fünf Punkte reichen allerdings zum Gruppensieg.

Somit darf sich Marsch über den Viertelfinaleinzug freuen. Dort wartet auf den US-Amerikaner ein Rematch mit Jamaika.