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Jesse Marsch gelingt als U20-Teamchef Gruppensieg

Seine Kanadier stehen im Viertelfinale des Turniers. Zuletzt gab es aber nur zwei Remis.

Jesse Marsch gelingt als U20-Teamchef Gruppensieg Foto: © IMAGO / Icon Sportswire
Textquelle: © LAOLA1
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Jesse Marsch hat neben seinem A-Teamposten bei Kanada nun vorübergehend für das CONCACAF-U20-Turnier den Teamchef-Job bei der U20 eingenommen. Der Ex-Salzburg-Coach will Talente des Landes kennenlernen und die Teilnahme an der U20-WM und den Olympischen Spielen 2028 sichern.

Nach einem fulminanten Start (3:0 gegen Panama) folgte ein 1:1 gegen Honduras. Zum Abschluss vergab man kurz vor Schluss eine Führung gegen Jamaika (Endstand: 2:2). Fünf Punkte reichen allerdings zum Gruppensieg.

Somit darf sich Marsch über den Viertelfinaleinzug freuen. Dort wartet auf den US-Amerikaner ein Rematch mit Jamaika.

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