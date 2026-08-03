Schon wieder! Paredes sorgt erneut für Eklat

Leandro Paredes gerät erneut in die Schlagzeilen – und wieder nicht wegen seiner fußballerischen Qualitäten.

Im Auswärtsspiel der Boca Juniors bei den Newell's Old Boys (2:2) leistet sich der argentinische Weltmeister die nächste unsportliche Aktion. In der 68. Minute wird Fernando Guch beim Stand von 2:1 für die Gastgeber durch ein taktisches Foul von Santiago Ascacibar zu Boden gebracht.

Nachdem der Foulpfiff von Schiedsrichter Andres Merlos erklingt, bleibt der Ball unmittelbar vor Paredes liegen und der 32-Jährige schießt die Kugel mit voller Wucht gegen den am Boden liegenden Guch. Dieser windet sich anschließend vor Schmerzen auf dem Rasen, woraufhin sich beide Mannschaften eine hitzige Rudelbildung liefern.

Paredes kommt glimpflich davon

Der Schiedsrichter belässt es allerdings bei einer Gelben Karte für Paredes. Der Mittelfeldspieler darf weiterspielen und erlebt schließlich noch den 2:2-Ausgleich seiner Boca Juniors in der Schlussphase.

Paredes ist mittlerweile berühmt-berüchtigt für derartige unsportliche Szenen. Bereits bei der WM 2022 sorgte er im Viertelfinale gegen die Niederlande für einen Eklat, als er nach einem Foulpfiff den Ball mit voller Wucht in Richtung der niederländischen Ersatzbank drosch. Auch damals kam er mit einer Gelben Karte davon.

Erst vor zwei Wochen hatte der Argentinier im WM-Finale gegen Spanien mit einem Ausraster für Schlagzeilen gesorgt. Ob diese Tätlichkeit noch disziplinarische Folgen nach sich ziehen wird, ist derzeit offen. Die FIFA leitete nach dem Endspiel bereits ein Verfahren gegen mehrere argentinische Spieler ein.

Der Paredes-Ausraster im Video: