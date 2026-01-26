ÖFB oder DFB? Paul Wanner hat sich wohl entschieden

Lange wurde medial spekuliert.

Jetzt dürfte eine Entscheidung bezüglich Paul Wanner gefallen sein.

Der Deutsch-Österreicher kann Österreich und Deutschland repräsentieren, kündigte vor Kurzem eine Entscheidung an. Laut "tz" ist diese nun gefallen.

2022 als Gast beim ÖFB

Dem Bericht zufolge hat sich Wanner für das ÖFB-Team entschieden. Der 20-Jährige, der zuletzt im Trikot der PSV Eindhoven aufzeigte, könnte damit im österreichischen WM-Kader in diesem Sommer stehen.

Im Nachwuchs spielte der gebürtige Dornbirner ausschließlich für etwaige DFB-Auswahlen, ließ sich allerdings 2022 als Trainingsgast zum ÖFB-Team einladen.

Noch ist die Entscheidung nicht offiziell. Glaubt man dem Bericht, wird er aber wohl für Österreich auflaufen.