Hanshaw-Freistoßtor leitet Sieg von West Ham United ein

Es ist das Premierentor der 32-Jährigen im Dress des Vorletzten.

Hanshaw-Freistoßtor leitet Sieg von West Ham United ein Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Das Premierentor von Verena Hanshaw im Dress von West Ham United ist ein sehenswertes gewesen.

Die 32-jährige ÖFB-Teamspielerin versenkte am Sonntag einen Freistoß direkt im Netz und leitete damit in der 34. Minute den 2:1-Erfolg der weiblichen "Hammers" bei Leicester City ein.

Die Linksverteidigerin steht seit Jänner 2025 beim Vorletzten der englischen Women's Super League unter Vertrag. Weiter ohne Ligasaisoneinsatz ist Laura Wienroither bei Tabellenführer Manchester City.

Frauen-Fußball ÖFB-Team Fußball Leicester City Manchester City West Ham United Verena Hanshaw Großbritannien Laura Wienroither