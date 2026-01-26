Ex-LASK-Coach Sacramento winkt Job in Frankreich

Lange dauerte die Amtszeit von Joao Sacramento beim LASK nicht.

Nach neuen Spielen und einem Punkteschnitt von 1,33 zog der Portugiese nach einem Derbysieg über Blau-Weiß Linz den Schlussstrich. Grund war die Entlassung eines Mitarbeiters aus seinem Trainerteam.

Jetzt könnte auf den ehemaligen Cheftrainer der Linzer ein Job in Frankreich warten. Laut Journalist Sacha Tavolieri beschäftige sich AS Saint-Etienne mit Sacramento.

Erfüllt Sacramento den Aufstiegswunsch?

Der aktuelle Übungsleiter Eirik Horneland gilt als angezählt. Saint-Etienne liegt derzeit auf Platz vier der Ligue 2, möchte dort aufsteigen. Auf den Fixaufstiegsplatz zwei fehlen zwei Zähler. Platz drei bis fünf wären für ein Aufstiegsplayoff berechtigt.

Sacramento sammelte in Linz erste Cheftrainererfahrung. Davor arbeitete er unter anderem als Co-Trainer von Jose Mourinho bei den Spurs und der Roma und als Assistent von Chistophe Galtier bei PSG.