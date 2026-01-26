News

Talk: Was macht Infrastruktur zum echten Erfolgsfaktor im Sport?

Den Auftakt der dreiteiligen Sportwirtschafts-Talk Serie mit dem LASK machten wir in der beeindruckenden Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl.

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Gemeinsam mit ExpertInnen aus Sport, Wirtschaft und Kommunikation haben wir darüber diskutiert, wie moderne Sportinfrastruktur weit über das Spielfeld hinauswirkt.

Im Gespräch:

  • Tom Berger – Head of LAOLA1

  • Siegmund Gruber – CEO LASK

  • Stefanie Winkler-Schloffer – Director Marketing Communications, A1

  • Wolfgang Mayer – Geschäftsführer & Unternehmenssprecher, Backaldrin

Die Runde zeigte eindrucksvoll, wie sportliche Performance, wirtschaftliche Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Entwicklung eng miteinander verknüpft sind – und wie am Beispiel des LASK eine Plattform entsteht, die weit über Fußball hinausstrahlt.

Hier ansehen:

Mehr zum Thema

Nimmt ein Schweizer Klub den LASK-Goalie ins Visier?

Nimmt ein Schweizer Klub den LASK-Goalie ins Visier?

Bundesliga
1
LIVE im Stream: Die Sportdirektoren Auftakt-PK der Bundesliga

LIVE im Stream: Die Sportdirektoren Auftakt-PK der Bundesliga

Bundesliga
Sergio Ramos steht vor Übernahme seines Ex-Klubs

Sergio Ramos steht vor Übernahme seines Ex-Klubs

La Liga
20 Millionen! ÖFB-Trio bekommt wohl Ligue-1-Juwel als Kollegen

20 Millionen! ÖFB-Trio bekommt wohl Ligue-1-Juwel als Kollegen

Deutsche Bundesliga
Trotz Sieg: Ex-Altach-Coach in Basel angezählt

Trotz Sieg: Ex-Altach-Coach in Basel angezählt

International
Beschäftigt sich Rapid mit diesem Altach-Stürmer?

Beschäftigt sich Rapid mit diesem Altach-Stürmer?

Bundesliga
27
Bericht: Yusuf Demir und Galatasaray haben sich geeinigt

Bericht: Yusuf Demir und Galatasaray haben sich geeinigt

International
32

Kommentare

Siegmund Gruber Sport-Talk Raiffeisen Arena Gugl Fußball Sonstiges (Fußball) LASK