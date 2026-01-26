Talk: Was macht Infrastruktur zum echten Erfolgsfaktor im Sport?
Den Auftakt der dreiteiligen Sportwirtschafts-Talk Serie mit dem LASK machten wir in der beeindruckenden Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl.
Gemeinsam mit ExpertInnen aus Sport, Wirtschaft und Kommunikation haben wir darüber diskutiert, wie moderne Sportinfrastruktur weit über das Spielfeld hinauswirkt.
Im Gespräch:
Tom Berger – Head of LAOLA1
Siegmund Gruber – CEO LASK
Stefanie Winkler-Schloffer – Director Marketing Communications, A1
Wolfgang Mayer – Geschäftsführer & Unternehmenssprecher, Backaldrin
Die Runde zeigte eindrucksvoll, wie sportliche Performance, wirtschaftliche Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Entwicklung eng miteinander verknüpft sind – und wie am Beispiel des LASK eine Plattform entsteht, die weit über Fußball hinausstrahlt.
Hier ansehen: