ÖFB-Geschäftsführer gibt Update zu WM-Quartiersuche

Nach dem Bekanntwerden der Spielorte, an denen Österreichs Fußball-Nationalteam im kommenden Sommer seine WM-Partien austragen wird, geht der Blick bei den Verantwortlichen beim ÖFB jetzt auf die Auswahl eines passenden Basecamps in den USA.

Eine Delegation rund um Ralf Rangnick flog nach der Auslosung für einige Tage an die US-Westküste, um sich einen Überblick zu verschaffen. Mit dabei war auch ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold, der im Interview mit dem ORF nun ein Update gab.

Eine Entscheidung werde demnach erst in den nächsten Wochen fallen, man evaluiere die Standorte aktuell. Wahrscheinlich ist aber ein Quartier in der Nähe von San Francisco, wo das erste Spiel gegen Jordanien stattfinden wird. "Klimatisch hat die Westküste natürlich Priorität", so Neuhold.

Über den Umstand, dass die WM-Gruppenspiele an drei unterschiedlichen Orten stattfinden werden, war Neuhold nicht erfreut: "Letztlich müssen wir es so nehmen, wie es gekommen ist. Natürlich hätten wir uns gewünscht, möglichst zwei Spiele an einem Standort absolvieren zu können."