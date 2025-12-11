SK Sturm Graz SK Sturm Graz STU FK Crvena Zvezda Belgrade FK Crvena Zvezda Belgrade CZV
Live
0:0
0:0 , 0:0
NEWS

Überraschung! Arnautovic gegen Sturm in der Startelf

Der österreichische Rekordnationalspieler und -torschütze darf nach überstandener Verletzungspause bei seinem ersten Pflichtspiel gegen ein österreichisches Bundesliga-Team gleich von Beginn an starten.

Überraschung! Arnautovic gegen Sturm in der Startelf Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Marko Arnautovic steht überraschend in der Startelf seines Vereins Roter Stern Belgrad beim Gastspiel der Serben bei Sturm Graz am 6. Spieltag der UEFA Europa League.

Hier geht's zum Liveticker >>>

Nach seinen Adduktorenproblemen war zunächst überhaupt unklar, ob der 36-Jährige im Kader stehen würde - dann wurde mit einem Kurzeinsatz gerechnet. Nun darf er dank der überraschend schnellen Heilung sogar in der Startelf ran und bestreitet damit fix sein erstes Profi-Spiel gegen einen Verein aus Österreich.

Zudem steht bei Roter Stern mit Tomas Händel ein weiterer Spieler in der Anfangsformation, der vielleicht bald das österreichische Nationalteam verstärken könnte.

