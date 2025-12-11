NEWS

Abschied aus Köln: Deutscher VAR-Keller übersiedelt

Der Kölner Keller ist bald Geschichte - 2027 zieht das Video-Assist-Center nach Hessen.

Abschied aus Köln: Deutscher VAR-Keller übersiedelt Foto: © GEPA
Das Video-Assist-Center in Deutschland bekommt ein neues Zuhause.

DFB und DFL haben am Dienstag nach Vorschlag der DFB Schiri GmbH den Umzug des "Kölner Kellers" auf den DFB-Campus nach Frankfurt am Main besiegelt. Bereits zur Rückrunde der Saison 2026/27 soll mit einem Testbetrieb gestartet werden.

Die bisherige, von RTL vermietete Einrichtung ist mit 100 Quadratmetern zu klein geworden - in Frankfurt warten dagegen 600. Unter anderem sollen dadurch die VAR-Workstations erweitert werden, sowie weitere Arbeits- und Besucherräumlichkeiten entstehen.

Mehr Sichtbarkeit für Referees durch Führungen

Der DFB, der künftig als Vermieter auftritt, will dadurch mehr Sichtbarkeit für die Schiedsrichter generieren. So sollen Führungen für Besucher "das neue VAC erlebbarer machen und so für mehr Verständnis in der Öffentlichkeit sorgen", heißt es in einer Mitteilung.

Für Florian Götte, Geschäftsführer Management und Organisation der DFB Schiri GmbH, ist die Verlegung "mehr als ein Standortwechsel. Sie ist ein klares Signal für die Weiterentwicklung des Schiedsrichterwesens und des VAR. Die Nähe zum DFB-Campus, zu Trainingsplätzen und Experten schafft Synergien, womit die Ausbildung, Technik und Praxis enger verzahnt werden."

