Real-Angreifer im Fokus von zwei deutschen Bundesligisten

Wechselt Real-Stürmer Gonzalo Garcia im kommenden Transferfenster in die Deutsche Bundesliga?

Zumindest wenn es nach "Sky"-Reporter Florian Plettenberg geht, soll der 21-Jährige beim VfB Stuttgart hoch im Kurs stehen. Garcia soll sämtliche Kriterien erfüllen, die sich die Schwaben von einem neuen Stürmer erwarten, erste Gespräche bereits stattgefunden haben.

Dazu hat man gute Beziehungen zu Real Madrid - mit Chema Andres wechselte erst im vergangenen Sommer ein Spieler aus der Jugendabteilung der "Königlichen" nach Stuttgart.

Real präferiert Leihe

Leicht zu realisieren dürfte der Transfer dennoch nicht sein. Während Stuttgart den Angreifer gerne fix verpflichten würde, soll Real Madrid eine Leihe bevorzugen.

In dieser Saison blieb ihm zwar zumeist die Jokerrolle, langfristig soll er im Team von Xabi Alonso aber eine Zukunft haben - weswegen ein Leihmodell am realistischsten gilt.

Garcia erlangte bei der vergangenen Klub-WM überraschend seinen Durchbruch, erzielte dabei vier Tore und hat noch einen langfristigen Vertrag (bis 2030) in der spanischen Hauptstadt.

Konkurrenz aus der Bundesliga

Neben Stuttgart sollen sich auch andere Klubs nach dem spanischen U21-Nationalspieler erkundigt haben, darunter Bundesliga-Rivale Eintracht Frankfurt.

Der deutsche Champions-League-Vertreter hat im kommenden Transferfenster auf der Stürmerposition großen Handlungsbedarf, aktuell mit dem jüngst von einer langen Verletzung genesenen Jessic Ngankam nämlich nur einen verfügbaren Angreifer im Kader.

Neben dem Spanier soll Frankfurt aber auch andere Optionen prüfen, darunter Newcastle-Stürmer William Osula.