Fix: ÖFB-Team kennt Spielorte und -zeiten bei der WM

Das ÖFB-Team wird jedes seiner drei Gruppenspiele bei der Weltmeisterschaft 2026 an einem anderen Ort bestreiten. Das gibt die FIFA am Samstag offiziell bekannt.

Das Auftaktspiel gegen Jordanien steigt am 17. Juni um 6:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit in San Francisco.

Das Highlight gegen Argentinien findet am 22. Juni um 19:00 Uhr MEZ in Dallas statt.

Das abschließende Gruppenspiel gegen Algerien wird am 28. Juni um 4:00 Uhr MEZ in Kansas City gespielt.

Mehr Infos in Kürze!