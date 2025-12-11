Parkplatz-Preise bei der WM: Teurer als einige Tickets

Neben dem Ticketverkauf für die Weltmeisterschaft 2026 ist auch der Verkauf für Parktickets bei den Stadien durch die FIFA angelaufen. Die Preise sind dabei durchaus beachtlich.

Über eine offizielle Website können Fans, die bereits ein Ticket für das Spiel besitzen, auch einen Parkplatz online buchen. Die Preise variieren aktuell zwischen 75 US-Dollar und 175 US-Dollar, je nach Spiel und Ort.

Preise für zwei ÖFB-Spiele bekannt

Im Hard Rock Stadium in Miami Gardens, im Arrowhead Stadium in Kansas City, im Gillette Stadium in Foxborough, Massachusetts und im AT&T Stadium in Arlington werden folgende Preise angeboten:

Bei Gruppen- und Sechzehntelfinalspielen beläuft sich der Preis auf 75 US-Dollar, im Achtelfinale auf 100 US-Dollar, 125 oder 145 Dollar kosten sie im Viertelfinale und 175 Dollar werden für den Parkplatz im Halbfinale oder Spiel um Platz drei in Miami verlangt.

Im Lincoln Financial Field in Philadelphia kosten die Tickets für die Gruppenphase 115 US-Dollar und für das Achtelfinale 145 US-Dollar.

Auch für Österreich gegen Argentinien und Algerien sind bereits Parktickets für 75 Dollar verfügbar.

Parkplatzangebot könnte knapp ausfallen

Nachdem einige Austragungsorte, anders als von vielen Fußballfans gewohnt, über keine gute öffentliche Anbindung verfügen, fahren die meisten heimischen Fans mit dem Auto zu den Stadien.

Die Anzahl der Parkplätze variiert je nach Austragungsort, einige werden für andere Zwecke wie die Bewirtung verwendet oder innerhalb einer Sicherheitszone liegen. Daher wird das Angebot eher knapp ausfallen.

Außerdem könnte die Anreise mit dem Auto und das folgende Verkehrschaos zu den Stadien beispielsweise in Miami durchaus eine Herausforderung werden, wie sich bereits bei der Klub-WM im vergangenen Sommer zeigte.

Auch in Kanada und Mexiko soll es Parktickets geben

Für die meisten oder sogar alle Stadien einschließlich jener in Kanada und Mexiko dürften Parkplätze verkauft werden. Aktuell sind in fünf der 16 Austragungsorte Parktickets verfügbar.

Auf der Website "JustPark" wird neben den aktuell zum Verkauf angebotenen Plätzen auch mit baldiger Verfügbarkeit für die Stadien in Atlanta, Inglewood, Santa Clara, Seattle, Guadalajara, Mexiko-Stadt, Monterrey und Vancouver geworben.