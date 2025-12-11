NEWS

Alonso-Nachfolger? Mintzlaff verkündet Klopp-Entscheidung

Der Deutsche wird seit längerem als möglicher Ersatz von Xabi Alonso gehandelt, der bei Real wackelt. Nun bezieht RB-CEO Mintzlaff zu den Gerüchten Stellung.

Das CL-Duell gegen Manchester City galt für Xabi Alonso durchaus als Entscheidungsspiel.

Am Ende verlor Real Madrid mit 1:2 zu Hause. Die Leistung war zwar überzeugend, doch nichtsdestotrotz steht die zweite Heim-Niederlage in Folge. Der Stuhl von Alonso wackelt also weiter, obwohl der Trainer von seiner Mannschaft nach der City-Niederlage Rückendeckung erhielt.

Rückendeckung für Alonso - "Wir glauben an seine Ideen" >>>

Geht es um die möglichen Nachfolger des Spaniers bei Real, wurde zuletzt auch Jürgen Klopp genannt. Zu diesen Gerüchten nahm nun Red Bulls CEO für "Corporate Projects und Investments", Oliver Mintzlaff, Stellung.

Klare Entscheidung von Klopp

Gegenüber der "Leipziger Volkszeitung" hält Mintzlaff fest: "Jürgen hat klargemacht, dass er momentan kein Trainer sein möchte." Damit dürfte "Kloppo" auch einen Wechsel zu Real Madrid kategorisch ausschließen.

Laut dem Red-Bull-Chef habe sich der langjähriger Liverpool-Manager "ganz klar commitet und gesagt: Ich habe Bock auf den Job." Mit anderen Themen hätten sich Klopp und Mintzlaff laut letzterem deshalb auch nicht beschäftigt.

Eine Trainer-Rückkehr von Klopp in der Zukunft wollte der CEO allerdings nicht ausschließen: "Ob sich das irgendwann in der Lebensphase mal ändert, das kann natürlich sein."

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Xabi Alonso Oliver Mintzlaff Red Bull La Liga Primera Division Real Madrid Gerüchteküche