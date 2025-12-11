Kurios: ÖFB verwandelt WM-Quali-Rasen in Raumduft

"A Gmahde Wiesen" - Unter diesem Titel verwandelte der ÖFB den Matchrasen jener Heimspiele, auf dem sich das Nationalteam nach 28 Jahren wieder für eine WM qualifizierte, in einen eigenen Raumduft.

Binnen kurzer Zeit war die limitierte Auflage ausverkauft, nun ist der Duft aber wieder zurück im Sortiment.

Reinerlös geht an den Nachwuchs

"Österreich hat jetzt einen Duft, der nach Fußballgeschichte riecht", bewirbt der ÖFB den Duft, der zusammen mit der Saint Charles Apotheke entwickelt wurde. Diese habe den Rasen direkt nach den Spielen zu einem naturreinen, nachhaltigen Raumduft veredelt. Es sei eine "Mischung aus Stadion, Adrenalin und frisch gemähter rot-weiß-roter Euphorie".

Der Reinerlös geht vollständig an den österreichischen Nachwuchs. Dadurch sollen Jugendprogramme, Talente-Entwicklung und nachhaltige Projekte im heimischen Fußball unterstützt werden.

Die limitierte Auflage ist ab sofort im ÖFB-Fanshop und über Saint Charles erhältlich - solange der Vorrat reicht.