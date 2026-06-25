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MRT-Untersuchung: Paul Wanner fehlte im ÖFB-Training

Nach dem freien Mittwoch standen am Donnerstag alle ÖFB-Spieler im Training – bis auf Paul Wanner. Das ist der aktuelle Stand:

MRT-Untersuchung: Paul Wanner fehlte im ÖFB-Training Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Das ÖFB-Team bereitet sich aktuell auf das abschließende WM-Gruppenspiel gegen Algerien vor (am Sonntag ab 4 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

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Nach dem freien Mittwoch, an dem David Alaba seinen Geburtstag gefeiert und Marko Arnautovic am Venice Beach entspannt hatte, ging es am Donnerstag mit dem Training weiter.

Drei Tage nach der 0:2-Niederlage gegen Argentinien machten alle ÖFB-Kicker das Training mit – bis auf Paul Wanner.

Blessur aus dem Argentinien-Spiel

Der Grund: Der 20-Jährige hat im Spiel gegen Argentinien einen Schlag auf die Wade bekommen und ist am Donnerstag bei einer MRT-Untersuchung.

Vonseiten des ÖFB gibt es jedoch Entwarnung, der Verband spricht von einer reinen Vorsichtsmaßnahme.

Wanner spielte gegen die "Albiceleste" bis zur 68. Minute. Es war sein fünftes Länderspiel im ÖFB-Dress und sein zweiter Startelfeinsatz.

Ein Ausfall des Mittelfeldspielers für das letzte Gruppenspiel gegen Algerien ist aktuell unwahrscheinlich.

ÖFB-Team bei der WM - alle News und Infos >>>

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