Diese Vereine können Schlotterbecks Ausstiegsklausel ziehen

Nach wochenlangem Hin und Her hat Nico Schlotterbeck kürzlich seinen Vertrag bei Borussia Dortmund verlängert. Darin verankert ist eine Ausstiegsklausel - nun ist durchgesickert, wer diese ziehen kann.

Wie die spanische Mundo Deportivo sowie Sky übereinstimmend berichten, sollen sowohl Real Madrid als auch der FC Barcelona den Wechsel zwischen 50 und 60 Millionen Euro vollziehen können.

Gerade beim "weißen Ballett" steht der DFB-Teamspieler schon länger auf der Wunschliste - mit David Alaba und Antonio Rüdiger laufen kommenden Sommer die Verträge zweier Innenverteidiger aus. Der FC Bayern München ist dagegen nicht im Vertrag des 26-Jährigen verankert.

BVB hat zwei Talente aus Liga Portugal am Zettel

Unabhängig davon, ob der begehrte Defensivspieler in Dortmund bleibt oder nicht, ist der BVB auf der Suche nach Innenverteidigern. Mit Niklas Süle ist der auslaufende Vertrag nicht verlängert worden, zudem hat der FC Chelsea die Leihe von Aaron Anselmino im Januar abgebrochen.

Am Schirm hat der Klub von Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka zwei 20-jährige Talente aus der Liga Portugal: Sowohl Ibrahima Ba vom FC Famalicao als auch Bastien Meupiyou vom FC Alverca sollen es den Schwarz-Gelben angetan haben.

Ba ist seit Jahreswechsel unangefochtener Stammspieler, der ehemalige französische U18-Teamspieler dagegen ist bei Alverca bereits seit Saisonbeginn.