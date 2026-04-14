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Ex-ÖFB-Coach Koller kehrt auf die Trainerbank zurück

Ab Sommer übernimmt der Schweizer in seiner Heimat.

Ex-ÖFB-Coach Koller kehrt auf die Trainerbank zurück Foto: © getty
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Marcel Koller kehrt zurück auf die Trainerbank.

Der Schweizer wird ab Sommer neuer Cheftrainer beim FC Zürich. Der bisherige Trainer der Zürcher Dennis Hedinger wurde entlassen. Bis Saisonende soll der bisherige Co-Trainer Carlos Bernegger den Klassenerhalt sichern.

Der "FCZ" liegt aktuell mit 34 Punkten auf Platz 10. Der Vorsprung auf den Rivalen Grasshoppers, die auf dem Relegationsplatz liegen, beträgt bei fünf ausstehenden Spielen sieben Punkte.

Koller zuletzt in Ägypten

In der kommenden Saison soll der ehemalige ÖFB-Nationaltrainer Koller den FC Zürich dann wieder zurück in die Erfolgsspur führen.

Zuletzt war der 65-Jährige drei Jahre lang beim ägyptischen Rekordmeister Al Ahly tätig. Zwischen 2022 und 2025 gewann Koller in Kairo unter anderem zweimal die Meisterschaft und den Pokal. Zudem wurde Al Ahly zweimal afrikanischer Champions-League-Sieger.

In der Schweiz war Koller zuletzt beim FC Basel tätig. Etwas Brisanz in die Anstellung beim FCZ bringt die Tatsache, dass Koller als Spieler ausschließlich für den Rivalen Grasshoppers spielte.

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