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CL-Rückspielkracher: Dieser Sender zeigt Liverpool gegen PSG

Der FC Liverpool träumt nach der Hinspielniederlage bei PSG vor eigenem Publikum doch noch vom Einzug ins CL-Halbfinale. Dieser Sender zeigt die Partie live:

CL-Rückspielkracher: Dieser Sender zeigt Liverpool gegen PSG Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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An der Anfield Road kommt es heute zum packenden Rückspielschlager im Viertelfinale der UEFA Champions League zwischen dem FC Liverpool und Paris Saint-Germain (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Während die "Reds" einem Zwei-Tore-Rückstand vom Hinspiel nachlaufen, will der amtierende Champion wie im K.o.-Duell der Vorsaison in Liverpool den Aufstieg fixieren.

"Das Duell letzte Saison, wo wir nach zehn Minuten 2:0 vorne sein hätten können und der Einfluss von Anfield geben mir ein sehr gutes Gefühl, dass wir das Ergebnis noch drehen können", glaubt Liverpool-Trainer Arne Slot an ein Weiterkommen.

Auch PSG-Trainer Luis Enrique warnt vor dem englischen Meister der Vorsaison: "Wir wissen, dass es dort unglaublich schwierig ist, zu spielen. Wir werden leiden und müssen in jedem Moment wachsam sein."

Zu sehen ist das Spiel auf Sky Sport Austria 2 - die Vorberichterstattung beginnt bereits ab 20 Uhr.

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