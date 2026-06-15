Ansakonferenz

Das beste ÖFB-Team seit 1978?

Österreichs Fußball-Legenden Toni Polster und Andreas Herzog nehmen das aktuelle Nationalteam genau unter die Lupe.

Johannes Kristoferitsch
Textquelle: © LAOLA1
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Ist das aktuelle ÖFB-Team tatsächlich die stärkste österreichische Nationalmannschaft seit der legendären WM-Generation von 1978?

Andreas Herzog hat dazu eine klare Meinung: "Das ist das beste ÖFB-Team seit 1978."

In der neuen Ausgabe der ADMIRAL Ansakonferenz powered by Panini diskutieren Herzog und Toni Polster über die Entwicklung des österreichischen Fußballs, die Qualität des aktuellen Kaders und den Einfluss von Teamchef Ralf Rangnick.

Wie schlägt sich die heutige Generation im Vergleich zu den Mannschaften rund um Hans Krankl, Herbert Prohaska und Co.? Und wie groß sind die Chancen des ÖFB-Teams bei der WM 2026?

Außerdem schwelgen die beiden Legenden in Erinnerungen und sorgen bei einer besonderen Panini-Challenge für den einen oder anderen Lacher.

Hier ansehen:

Die ADMIRAL Ansakonferenz als Podcast anhören:

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