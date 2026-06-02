ÖFB-Kicker: Die Pläne für den Kurzurlaub

Zwei Tage frei. Die ÖFB-Kicker verabschiedeten sich unmittelbar nach dem 1:0-Sieg im Testspiel gegen Tunesien in einen Kurzurlaub.

"Das nehmen wir natürlich mit. Jeder freut sich, noch zwei Tage zu relaxen", sagt Marko Arnautovic.

Ein bisschen Familie, ein bisschen Freunde

Nicolas Seiwald verrät: "Ich fahre noch nach Salzburg, werde dort regenerieren und versuchen, den Tank aufzufüllen. Ich werde viel Zeit mit meiner Familie und meiner Freundin verbringen, mich auch noch mit Freunden treffen."

Auch Alexander Schlager stieg nach der Partie noch ins Auto Richtung Mozartstadt. "Ein bisschen Zeit mit der Familie", so sein Plan.

Vorfreude auf Donnerstag

Das hat auch Philipp Lienhart vor. Er spricht gleichzeitig aus, was sich jeder seiner Teamkollegen auch denkt: "Aber eigentlich kann ich es kaum erwarten, dass wir am Donnerstag in den Flieger einsteigen."

"Die Vorfreude ist groß", sagt Arnautovic, wenn er an die Reise in die USA denkt. Am Donnerstag, um 9:55 Uhr, hebt der Austrian-Flieger nach Los Angeles ab, von dort geht es weiter ins WM-Quartier nach Santa Barbara.

Rangnick verzichtet

Teamchef Ralf Rangnick wiederum verzichtet auf den Weg in seine Salzburger Wahlheimat.

Er sagt: "Ich bleibe auf jeden Fall in Wien, weil es keinen Sinn macht, wegen einer Nacht nach Salzburg zu fahren, und versuche, zwei einigermaßen ruhige Tage zu verbringen."