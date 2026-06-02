Österreich Österreich AUT
Tunesien Tunesien TUN
Endstand
1:0
0:0 , 1:0
  • Marcel Sabitzer
  • Nachbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

ÖFB-Kicker: Die Pläne für den Kurzurlaub

Marko Arnautovic und Co. haben zwei Tage frei, ehe sie in den Flieger nach Los Angeles steigen.

ÖFB-Kicker: Die Pläne für den Kurzurlaub Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Zwei Tage frei. Die ÖFB-Kicker verabschiedeten sich unmittelbar nach dem 1:0-Sieg im Testspiel gegen Tunesien in einen Kurzurlaub.

"Das nehmen wir natürlich mit. Jeder freut sich, noch zwei Tage zu relaxen", sagt Marko Arnautovic.

Ein bisschen Familie, ein bisschen Freunde

Nicolas Seiwald verrät: "Ich fahre noch nach Salzburg, werde dort regenerieren und versuchen, den Tank aufzufüllen. Ich werde viel Zeit mit meiner Familie und meiner Freundin verbringen, mich auch noch mit Freunden treffen."

Auch Alexander Schlager stieg nach der Partie noch ins Auto Richtung Mozartstadt. "Ein bisschen Zeit mit der Familie", so sein Plan.

Vorfreude auf Donnerstag

Das hat auch Philipp Lienhart vor. Er spricht gleichzeitig aus, was sich jeder seiner Teamkollegen auch denkt: "Aber eigentlich kann ich es kaum erwarten, dass wir am Donnerstag in den Flieger einsteigen."

"Die Vorfreude ist groß", sagt Arnautovic, wenn er an die Reise in die USA denkt. Am Donnerstag, um 9:55 Uhr, hebt der Austrian-Flieger nach Los Angeles ab, von dort geht es weiter ins WM-Quartier nach Santa Barbara.

Rangnick verzichtet

Teamchef Ralf Rangnick wiederum verzichtet auf den Weg in seine Salzburger Wahlheimat.

Er sagt: "Ich bleibe auf jeden Fall in Wien, weil es keinen Sinn macht, wegen einer Nacht nach Salzburg zu fahren, und versuche, zwei einigermaßen ruhige Tage zu verbringen."

Die 25 Spieler mit den meisten Länderspielen für Österreich

24. Peter Schöttel - 63 Länderspiele (0 Tore)
24. Toni Pfeffer - 63 Länderspiele (1 Tor)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Rangnick: "Die Karten sind neu gemischt!"

Rangnick: "Die Karten sind neu gemischt!"

ÖFB-Team
35
Warum Rangnick fast froh über Laimers Ausschluss war

Warum Rangnick fast froh über Laimers Ausschluss war

ÖFB-Team
20
War das WM-reif?

War das WM-reif?

ÖFB-Team
27
Alaba und Baumgartner: Wie schlimm sind die Verletzungen?

Alaba und Baumgartner: Wie schlimm sind die Verletzungen?

ÖFB-Team
34
Rangnick klärt die Tormann-Frage

Rangnick klärt die Tormann-Frage

ÖFB-Team
30
Zwei Fünfer, ein Einser: Die Noten zu Österreich gegen Tunesien

Zwei Fünfer, ein Einser: Die Noten zu Österreich gegen Tunesien

ÖFB-Team
55
Watchparty LIVE: Verfolge Österreich gegen Tunesien

Watchparty LIVE: Verfolge Österreich gegen Tunesien

ÖFB-Team
3

Kommentare

ÖFB-Team Fußball FIFA WM 2026 Ralf Rangnick ÖFB-Teamchef Harald Prantl Simon Urhofer Philipp Lienhart Marko Arnautovic Nicolas Seiwald LAOLA1+