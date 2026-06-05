Premiere bei WM: Auch Ersatzspieler bei Hymne am Feld

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 führt die FIFA eine auffällige Neuerung im Rahmen der Spielzeremonien ein.

Erstmals werden bei der Nationalhymne nicht nur die jeweils elf Startspieler, sondern der gesamte 26-Mann-Kader einer Mannschaft gemeinsam auf dem Platz stehen. Das gab FIFA-Präsident Gianni Infantino via Instagram sowie der Weltverband offiziell bekannt.

Alle Spieler bei der Hymne im Mittelkreis

Konkret sollen sich während der Hymnen "alle 26 Akteure jedes Teams um das Banner im Mittelkreis versammeln", wie die FIFA mitteilt. Damit sollen künftig auch Ersatzspieler diesen "symbolträchtigen Moment voller Stolz und Emotionen" direkt am Spielfeld erleben.

Die FIFA kündigt außerdem an, dass die Spielinszenierung im Laufe des Turniers weiter ausgebaut werden soll. Geplant sind unter anderem zusätzliche Showelemente wie farbiger Rauch oder Pyrotechnik vor dem Anpfiff.

Mannschaftsfoto weiterhin nur mit Startelf

Nach der Hymnen-Zeremonie ändert sich jedoch nichts: Beim offiziellen Mannschaftsfoto sowie beim Handshake stehen weiterhin nur die jeweiligen Startformationen am Feld, während die Ersatzspieler den Platz wieder verlassen.