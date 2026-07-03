Eine Legende geht! "Für immer ihr großer Bruder!"

Vom 19-jährigen Jungen auf den Schafsinseln, ein ungeschliffener Diamant, ein Rotzbua, pflegt man in Wien zu sagen, zum 37-Jährigen Altstar im modernsten Stadion der Welt, Rekord-Teamspieler, Rekordtorschütze, eine lebende ÖFB-Legende.

Der Weg des Marko Arnautovic im österreichischen Team-Trikot endet hier. Er endet auf der Bühne, die er sich immer erhofft, immer erträumt hat.

Eine bewegende Rede in der Kabine

Er endet mit einer bewegenden Rede in der Kabine nach dem 0:3 gegen Spanien.

"Ich habe gerade zu der Mannschaft gesprochen. Bis zum Ende meines Lebens werde ich immer ein großer Bruder für sie sein. Hinter den Kulissen werde ich weiterhin unterstützen und anfeuern. Aber es tut sehr weh, dass es das letzte Mal war", sagt der Wiener unter Tränen.

Als er sprach, blieb kein Auge trocken. "Seine Worte waren sehr emotional, es sind Tränen geflossen", sagt David Alaba, seit mehr als eineinhalb Jahrzehnten sein Wegbegleiter, sein Freund.

Umarmungen für alle

"Ein besonderer Moment", meint Rangnick.

Arnautovic umarmt in der Kabine jeden einzelnen, Mitspieler und Staff. "Ein Gänsehautmoment. Traurig", sagt Romano Schmid, "es war ein Riesenprivileg mit Marko spielen zu dürfen."