Spanien Spanien ESP Österreich Österreich AUT
Endstand
3:0
1:0 , 2:0
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  • Pedro Porro
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Eine Legende geht! "Für immer ihr großer Bruder!"

Seine ÖFB-Karriere begann als Rotzbua auf den Färöern und endet als Legende in Los Angeles. Der emotionale Abschied des Marko Arnautovic.

Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
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Das war's.

Was am 11. Oktober 2008 vor 1.890 Fans im Tórsvøllu in Torshavn begonnen hat, endet 6.474 Tage später vor 70.492 Fans im SoFi Stadium in Los Angeles.

Torshavn und L.A. - zwei Welten

Damals ein WM-Quali-Spiel unter Teamchef Karel Brückner auf den Färöern, der Wind bläst, der Himmel ist grau, es ist ungemütlich und kalt. Der Gegner: eine der kleinsten Fußball-Nationen der Welt. Und Österreich spielt nur 1:1. Das Spiel sieht niemand, der ORF bzw. der Vertragspartner bekommt keine Übertragung hin, es gibt ein Standbild mit Audio-Kommentar.

Heute ein WM-Sechzehntelfinale unter Ralf Rangnick, die Sonne scheint, Prachtwetter. Der Gegner: eine der besten Mannschaften der Welt, der amtierende Europameister. Weltweit verfolgen viele Millionen Menschen das Ereignis.

Vom Rotzbua zur Legende

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Arnautovic am Tag seines Länderspiel-Debüts
Foto: ©GEPA

Vom 19-jährigen Jungen auf den Schafsinseln, ein ungeschliffener Diamant, ein Rotzbua, pflegt man in Wien zu sagen, zum 37-Jährigen Altstar im modernsten Stadion der Welt, Rekord-Teamspieler, Rekordtorschütze, eine lebende ÖFB-Legende.

Der Weg des Marko Arnautovic im österreichischen Team-Trikot endet hier. Er endet auf der Bühne, die er sich immer erhofft, immer erträumt hat.

Eine bewegende Rede in der Kabine

Er endet mit einer bewegenden Rede in der Kabine nach dem 0:3 gegen Spanien.

"Ich habe gerade zu der Mannschaft gesprochen. Bis zum Ende meines Lebens werde ich immer ein großer Bruder für sie sein. Hinter den Kulissen werde ich weiterhin unterstützen und anfeuern. Aber es tut sehr weh, dass es das letzte Mal war", sagt der Wiener unter Tränen.

Als er sprach, blieb kein Auge trocken. "Seine Worte waren sehr emotional, es sind Tränen geflossen", sagt David Alaba, seit mehr als eineinhalb Jahrzehnten sein Wegbegleiter, sein Freund.

Umarmungen für alle

"Ein besonderer Moment", meint Rangnick.

Arnautovic umarmt in der Kabine jeden einzelnen, Mitspieler und Staff. "Ein Gänsehautmoment. Traurig", sagt Romano Schmid, "es war ein Riesenprivileg mit Marko spielen zu dürfen."

"Ich habe hier am Anfang Kameraden gehabt, die sind zu meiner Familie geworden"

Marko Arnautovic

Ein oft missverstandener Schmähbruder, lange Zeit als Problemboy betrachtet. Doch in den vergangenen Jahren hat Arnautovic in der öffentlichen Wahrnehmung den Turnaround geschafft, ist "everybody‘s darling".

Ein Unikat

Ein Unikat in einer Fußball-Welt, in der fast nur noch Floskeln gedroschen werden, spricht er stets aus, was ihm wirklich durch den Kopf geht.

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Tränen zum Abschied
Foto: ©IMAGO / EPA

Wie es sich anfühle, das letzte Mal das ÖFB-Trikot getragen zu haben? "Katastrophe! Ich möchte mich bei allen bedanken, bei der ganzen Nation. Auch bei denen, die mich schon lange raushaben wollten", sagt Arnautovic.

Der Stürmer weiter: "Ich habe sehr viele schöne Momente erlebt, auch nicht so schöne Momente erlebt. Jetzt tut es umso mehr weh. Ich habe hier am Anfang Kameraden gehabt, die sind zu meiner Familie geworden. Und wenn ich Familie sage, meine ich das auch so."

Respekt für einen Leader

Längst war er ein Leader in der Mannschaft, Wortführer. "Er ist ein überragender Spieler, aber ein noch überragenderer Mensch", sagt Stefan Posch.

Konrad Laimer ergänzt: "Er hat immer alles gegeben, ist immer vorangegangen. Dafür gibt es nur größten Respekt von meiner Seite."

137 Länderspiele, 49 Tore, drei Europameisterschaften, eine Weltmeisterschaft. Eine unvergleichliche Nationalteam-Karriere ist zu Ende.

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