Einblicke: Wurmbrand rappt, Alaba verzweifelt

Folge 1: Nähe und Vertrauen
Die erste Folge öffnet die Türen zum Innersten der Mannschaft. Teamgeist - Unser Weg zeigt die ersten Qualifikationsspiele, den Alltag von Teamchef Ralf Rangnick und seinen ungewöhnlichen Talisman. Auch private Momente abseits des Platzes bekommen Raum, etwa beim gemeinsamen Golfen. So entsteht eine nahe und glaubwürdige Momentaufnahme eines Teams, das an seinen großen Traum glaubt.
Folge 2: Stabilität und Widerstände
In der zweiten Episode kehrt Kapitän David Alaba nach seiner Verletzung zurück und gibt dem bislang ungeschlagenen Team zusätzliche Stabilität. Das Heimspiel in Linz gegen Zypern endet mit einem mühsamen 1:0 und wird begleitet von einer kuriosen Rasenpanne in der Raiffeisen-Arena. Aus Bosnien bringt die Mannschaft einen wichtigen 2:1-Erfolg mit. Trotz eigener gesundheitlicher Probleme führt Ralf Rangnick das Team mit Ruhe, Zusammenhalt und klarer Haltung weiter Richtung Weltmeisterschaft.
Folge 3: Zwischen Rekord und Rückschlag
Die dritte Folge macht deutlich, wie schmal der Grat zwischen Jubel und Zweifel ist. Der Torrekord von Marko Arnautovic im Spiel gegen San Marino sorgt für einen historischen Moment. Wenig später folgt mit der Niederlage gegen Rumänien ein herber Rückschlag. Teamgeist – Unser Weg zeigt diese Gegensätze unverstellt und verdeutlicht, wie schnell sich die Stimmung im Kampf um die WM-Qualifikation drehen kann.
Folge 4: Der entscheidende Abend
In der vierten und abschließenden Episode steht das ÖFB-Team nach der Niederlage gegen Rumänien unter enormem Druck. Bereits das Spiel gegen Zypern wird zur wichtigen Bewährungsprobe. Emotionale Ansprachen von David Alaba, ein Besuch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und ein musikalischer Impuls von Nikolaus Wurmbrand stärken den Zusammenhalt. Im entscheidenden Duell mit Bosnien und Herzegowina behält die Mannschaft die Nerven. Das Tor von Michael Gregoritsch macht die historische WM-Qualifikation perfekt und leitete gleichzeitig die nächste Etappe ein.