Einblicke: Wurmbrand rappt, Alaba verzweifelt

Nikolaus Wurmbrand steht auf einem Stuhl und rappt vor dem versammelten ÖFB-Kader ein selbstgeschriebenes Lied.

"Er war der MVP des Abends", lacht David Alaba. Es sind Szenen, die Außenstehende für gewöhnlich nie zu Gesicht bekommen.

Exklusive Einblicke

Die neue Staffel von "Teamgeist - Unser Weg" - ab 19. Dezember exklusiv in der App von CANAL+ abrufbar - bietet wieder einmal exklusive Einblicke in das Innenleben des ÖFB-Teams.

In den vier Folgen dreht sich sich alles um die erfolgreiche Qualifikation zur WM 2026.

Bilder aus der Kabine, in der Alaba mit einer emotionalen Ansprache seine Kollegen auf die entscheidenden Spiele einschwört, Fokus-Sequenzen auf einzelne Leistungsträger und Ralf Rangnicks Vorträge - es sind intime Augenblicke, die der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Baumgartner motiviert den "Panzer"

Da sitzt Alaba im Teambus und verzweifelt, als er das Quali-Spiel zwischen Bosnien-Herzegowina und Rumänien auf dem Handy streamt. Dort motiviert Christoph Baumgartner "Panzer" Marko Arnautovic vor dem finalen Quali-Spiel gegen die Bosnier mit den Worten: "Sei die Legende, die du bist."

Es ist ein Mix aus Matchbildern, exklusive Aufnahmen und einordnenden Statements aller Protagonisten, der die Reise durch die WM-Quali in einem neuen Blickwinkel emotional und authentisch erzählt.