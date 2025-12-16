NEWS

Einblicke: Wurmbrand rappt, Alaba verzweifelt

Die neue Staffel von "Teamgeist - Unser Weg" bei CANAL+ bietet wieder exklusive Einblicke in das ÖFB-Team.

Nikolaus Wurmbrand steht auf einem Stuhl und rappt vor dem versammelten ÖFB-Kader ein selbstgeschriebenes Lied.

"Er war der MVP des Abends", lacht David Alaba. Es sind Szenen, die Außenstehende für gewöhnlich nie zu Gesicht bekommen.

Exklusive Einblicke

Die neue Staffel von "Teamgeist - Unser Weg" - ab 19. Dezember exklusiv in der App von CANAL+ abrufbar - bietet wieder einmal exklusive Einblicke in das Innenleben des ÖFB-Teams.

In den vier Folgen dreht sich sich alles um die erfolgreiche Qualifikation zur WM 2026.

Bilder aus der Kabine, in der Alaba mit einer emotionalen Ansprache seine Kollegen auf die entscheidenden Spiele einschwört, Fokus-Sequenzen auf einzelne Leistungsträger und Ralf Rangnicks Vorträge - es sind intime Augenblicke, die der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Baumgartner motiviert den "Panzer"

Da sitzt Alaba im Teambus und verzweifelt, als er das Quali-Spiel zwischen Bosnien-Herzegowina und Rumänien auf dem Handy streamt. Dort motiviert Christoph Baumgartner "Panzer" Marko Arnautovic vor dem finalen Quali-Spiel gegen die Bosnier mit den Worten: "Sei die Legende, die du bist."

Es ist ein Mix aus Matchbildern, exklusive Aufnahmen und einordnenden Statements aller Protagonisten, der die Reise durch die WM-Quali in einem neuen Blickwinkel emotional und authentisch erzählt.

Folge 1: Nähe und Vertrauen

Die erste Folge öffnet die Türen zum Innersten der Mannschaft. Teamgeist - Unser Weg zeigt die ersten Qualifikationsspiele, den Alltag von Teamchef Ralf Rangnick und seinen ungewöhnlichen Talisman. Auch private Momente abseits des Platzes bekommen Raum, etwa beim gemeinsamen Golfen. So entsteht eine nahe und glaubwürdige Momentaufnahme eines Teams, das an seinen großen Traum glaubt.

Folge 2: Stabilität und Widerstände

In der zweiten Episode kehrt Kapitän David Alaba nach seiner Verletzung zurück und gibt dem bislang ungeschlagenen Team zusätzliche Stabilität. Das Heimspiel in Linz gegen Zypern endet mit einem mühsamen 1:0 und wird begleitet von einer kuriosen Rasenpanne in der Raiffeisen-Arena. Aus Bosnien bringt die Mannschaft einen wichtigen 2:1-Erfolg mit. Trotz eigener gesundheitlicher Probleme führt Ralf Rangnick das Team mit Ruhe, Zusammenhalt und klarer Haltung weiter Richtung Weltmeisterschaft.

Folge 3: Zwischen Rekord und Rückschlag

Die dritte Folge macht deutlich, wie schmal der Grat zwischen Jubel und Zweifel ist. Der Torrekord von Marko Arnautovic im Spiel gegen San Marino sorgt für einen historischen Moment. Wenig später folgt mit der Niederlage gegen Rumänien ein herber Rückschlag. Teamgeist – Unser Weg zeigt diese Gegensätze unverstellt und verdeutlicht, wie schnell sich die Stimmung im Kampf um die WM-Qualifikation drehen kann.

Folge 4: Der entscheidende Abend

In der vierten und abschließenden Episode steht das ÖFB-Team nach der Niederlage gegen Rumänien unter enormem Druck. Bereits das Spiel gegen Zypern wird zur wichtigen Bewährungsprobe. Emotionale Ansprachen von David Alaba, ein Besuch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und ein musikalischer Impuls von Nikolaus Wurmbrand stärken den Zusammenhalt. Im entscheidenden Duell mit Bosnien und Herzegowina behält die Mannschaft die Nerven. Das Tor von Michael Gregoritsch macht die historische WM-Qualifikation perfekt und leitete gleichzeitig die nächste Etappe ein.

