Ex-ÖFB-Teamgoalie hört auf

Andreas Lukse beendet seine Profikarriere.

Das gibt der 38-Jährige auf "Instagram" bekannt. Zuletzt stand er bis Sommer 2025 beim FC Blau-Weiß Linz unter Vertrag.

Mit dem SK Rapid wurde Lukse 2007/08 Meister. In Österreich stand er außerdem bei Leoben, Sturm Graz, First Vienna FC, FC Lustenau, Kapfenberg und Altach unter Vertrag.

Ein Einsatz für ÖFB-Team

In der ADMIRAL Bundesliga kam er auf 94 Einsätze, 109 Mal lief er in der ADMIRAL 2. Liga auf. Zwischen 2019 und 2021 stand er beim 1. FC Nürnberg unter Vertrag, kam in der 2. Deutschen Bundesliga zwei Mal zum Zug.

Seine Karriere führte Lukse bis in das ÖFB-Nationalteam. Mitte November 2016 kam er im Testspiel gegen die Slowakei (0:0) zu seinem einzigen Einsatz.

"Ich hatte immer ein bisschen Angst vor diesem Tag. Heute ist er da - und es fühlt sich komplett richtig an", schreibt Lukse nach 20 Jahren Profilaufbahn.